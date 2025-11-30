Claudio Giráldez no pone paños calientes: "Las sensaciones no son buenas"

El entrenador del Celta de Vigo lamenta que fuese una acción a balón parada la que decidiera el partido en favor del Espanyol, pero admite que necesitan mejorar en casa, donde aún no conocen la victoria

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, lamentó la derrota de su equipo ante el Espanyol por la mínima merced al tanto de Kike García en los instantes finales. De este modo, el conjunto celeste sigue sin ganar en Balaídos en LaLiga e iguala el récord de peor arranque de jornadas sin ganar en casa con ocho partidos, los mismos que estuvo sin conocer la victoria como local el equipo que dirigía Rafa Benítez hace dos campañas.

"Sabemos que siempre es incómodo el Espanyol. Han trabajado muy bien y se ha decidido por detalles en un balón parado. No nos ordenamos bien en dos córners seguidos", explicó el técnico pontevedrés sobre la jugada decisiva de uh choque en el que su equipo no estuvo cómodo en ningún momento pese a tener la posesión del balón. "Ellos te dan ventaja en la salida de la pelota, cambian rápido las alturas. Han defendido cerca a Bryan Zaragoza. No podíamos conceder y hemos estado bien en el plano defensivo, pero ha llegado a balón parado", señáló.

Los pobres números en Balaídos

"Estábamos haciendo muchos puntos en casa y pocos fuera la temporada pasada. Ahora no están siendo buenas las sensaciones y tenemos que seguir mejorando en casa para poder ser continuistas en el juego", añadió sobre la irregular marcha del cuadro celeste, que perdió una gran oportunidad para meterse en la pelea por las plazas europeas, que quedan ahora a 8 puntos.

Además, Giráldez se refirió a una de las jugadas más extrañas de la jornada, pues el colegiado revisó a instancias del VAR un posible penalti sobre Borja Iglesias que en no podía serlo en realidad al partir el 'Panda' en fuera de juego. No entiendo porque el árbitro va a revisar el fuera de juego. Sin más, no tiene influencia en el juego", destacó.

Miguel Román, convencido de darle la vuelta

Por su parte, el centrocampista Miguel Román, una de las novedades en el once del Celta, no escondió el palo que supuso la derrota ante los pericos. “Creo que llevamos el plan del partido a la perfección porque estuvimos muchísimo tiempo en campo rival. Cuando haces tantas cosas y en el minuto 86 te meten gol en un balón parado, obviamente acabas fastidiado. El fútbol son dinámicas. Ahora estamos en esa racha de perder, pero estoy seguro de que vamos a darle la vuelta a esto porque esto es un equipo de la ostia”, señaló, elogiando también a su rival: "El Espanyol es un equipo duro, un gran equipo que tiene las cosas muy bien trabajadas. Sabíamos de sus fortalezas, intentamos abatirlas, pero no fuimos capaces y el duelo se decantó para ellos”.