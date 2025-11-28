La renovación de Javi Rueda no saca al Real Madrid de la ecuación

El lateral ha ampliado su contrato hasta 2029, pero esta nueva firma no anularía la condición pactada en su llegada procedente del club blanco, que seguiría conservando el 50% del pase

El Celta de Vigo mantiene la esperanza de renovar a Óscar Mingueza para no verlo marcharse gratis el próximo verano. Obligado a vender futbolistas por 32 millones de euros antes de que acabe la temporada, como recogen sus presupuestos, al club gallego no le han faltado ofertas en los últimos mercados para traspasar al defensor catalán. Sin embargo, su baja cláusula de rescisión, de 20 millones de euros, y el hecho de que el FC Barcelona conserve el 50% de sus derechos han llevado a los dirigentes celestes a no aceptar ninguna oferta al considerar que la ganancia, en cualquier caso, no habría sido acorde al rendimiento que viene ofreciendo el internacional desde que aterrizó en Balaídos.

Pero el ex azulgrana no es el único que se encuentra en esa situación de propiedad compartida en la plantilla que dirige Claudio Giráldez. Esta misma semana, la entidad olívica anunció la renovación hasta 2029 de Javi Rueda, pero según la Radio Galega esta ampliación de su contrato, que finalizaba en 2027, no impide que el Real Madrid también siga manteniendo la mitad de su pase, como quedó estipulado en su fichaje.

El lateral malagueño aterrizó en el Celta en el verano de 2023 para incorporarse a su filial, aunque esa misma campaña acabó jugando un partido de LaLiga con el primer equipo, después de alcanzar un acuerdo con el club blanco para un traspaso a coste cero que llevaba incluida la citada condición. Y pese alas dudas surgidas en torno a esa cláusula una vez sellada la renovación, el citado medio indica que nada ha cambiado, por lo que en caso de ser traspasado, el 50% de lo recaudado iría a parar a las arcas del Santiago Bernabéu.

Una trabajada carrera hacia la elite

Javi Rueda surgió de la cantera del Málaga y firmó por el Real Madrid en edad juvenil, si bien no llegó a dar el salto al Castilla, siendo cedido de manera consecutiva al UD Sanse y el Real Murcia en Primera RFEF antes de desembarcar en Balaídos. La pasada campaña volvió a salir a préstamo, esta vez al Albacete, y fue su gran rendimiento con el cuadro manchego en Segunda división el que le abrió la puerta de la primera plantilla celeste.

Los números de Javi Rueda

Ahora, a sus 23 años, el lateral de Alozaina se ha ganado un sitio en los planes de Claudio Giráldez. Aunque ha estado tres semanas lesionado y se ha perdido varios encuentros por ello, suma ocho encuentros en LaLiga y tres en la Europa League, en los que ha firmado un tanto y tres asistencias, respondiendo así a la confianza por parte del técnico pontevedrés. Agradecido por ello, ha resaltado que seguir en el Celta siempre ha sido su "primera opción" pese a haber recibido otras ofertas. Mientras tanto, desde la distancia, el Real Madrid permanecerá atento.