Javi Rueda hizo oídos sordos a otras ofertas: "Lo tuve claro"

El lateral derecho ha comparecido ante los medios de comunicación en un acto para conmemorar su renovación con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2029. El andaluz ha confirmado que ha tenido propuestas para abandonar el equipo que entrena Claudio Giráldez

Javi Rueda ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que se ha celebrado su renovación con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2029. El lateral derecho ha extendido su renovación contractual por 3 temporadas más, cerrándose así uno de los frentes abiertos que tenía el club abierto en cuestión de mercado. Javi Rueda no se ha podido mostrar más feliz por el acuerdo con el RC Celta, confirmando, eso sí, que le han llegado ofertas de otros clubes para cambiar de aires.

Javi Rueda, recién renovado por el RC Celta, no ha tenido reparos en confirmar que ha tenido ofertas y sondeos de otros clubes, pero también ha asegurado que su prioridad siempre fue renovar y que por eso se ha llegado a un acuerdo. "Llegan varias cosas pero mi opción siempre fue estar aquí. Lo tuve claro. El proyecto del club y lo que está consiguiendo es de admirar y me representa bastante".

Por otro lado, Javi Rueda ha explicado que una de las claves para que siga siendo jugador del RC Celta es la apuesta que ha hecho por él Claudio Giráldez, su actual entrenador. "Súper importante. Desde primera hora apostó por mí. Tiene muy buena relación con la plantilla, sabe cómo gestionarnos. Es una parte súper importante para que pueda estar yo hoy en el primer equipo".

A sus 23 años, Javi Rueda se ha asentado como una pieza importante en el RC Celta que ha construido Claudio Giráldez. El lateral derecho ha jugado esta temporada 11 partidos y 577 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 3 asistencias.

Javi Rueda es feliz y el RC Celta y está entusiasmado con la UEFA Europa League

Javi Rueda también ha dejado claro que es muy feliz en el RC Celta. "Estoy súper agradecido, súper orgulloso, de poder formar parte de este proyecto, de este gran club que desde el primer día que llegué nunca tuve dudas que era un gran sitio"

Por último, el lateral derecho andaluz se ha mostrado ilusionado con hacer un buen papel con el RC Celta en la UEFA Europa League. "Es un privilegio jugar competición europea. El año pasado se hicieron las cosas maravillosas para que este año tuviéramos este premio. Es una fantasía representar Galicia y al Celta de Vigo por Europa. Lo primero es disfrutar, saborear el premio del año pasado, de la buena temporada que se hizo e intentar hacer las cosas lo mejor posible y si es pasar entre los ocho primeros mucho mejor".