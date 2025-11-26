Mingueza desvela por qué quiere "seguir" en el Celta: "No ganaría el mismo dinero"

El catalán, que acaba contrato en junio y maneja importantes ofertas, admite que de seguir en Vigo lo haría ganando menos que en otros sitios, si bien también busca "un poco de comodidad"

Cuando todo parecía perdido, el futuro de Óscar Mingueza podría dar un vuelco inesperado con la continuidad del defensor en Balaídos. Aunque el catalán parecía más predispuesto a aceptar alguna de las suculentas ofertas que tiene sobre la mesa para marcharse gratis a la conclusión de la presente campaña, el Celta de Vigo nunca se ha dado por vencido y ha retomado las negociaciones para una renovación que ahora se ve mucho más cerca.

Obviamente, el club gallego deberá es realizar un esfuerzo económico, aunque en ningún caso se podrán alcanzar las cifras que manejan la mayoría de sus pretendientes. En este sentido, cabe recordar que en las últimas semanas se ha apuntado el interés de clubes de Inglaterra (Aston Villa, West Ham y Newcastle), Italia (Atalanta, Milan y Como) o Francia (Olympique de Marsella), amén de algún equipo de la Bundesliga. Además, también desde Arabia Saudí le han tentado en las últimas horas. Pero Mingueza valora otros aspectos más allá del dinero, contando en A Sede con la baza de una estabilidad deportiva y familiar que quizás no encuentre en otro destino.

El optimismo de Garcés y Giráldez

Así, el director deportivo Marco Garcés se declaraba este mismo jueves "optimista" con respecto a la posibilidad de "acercar los polos" en los que se encuentran las conversaciones. Un discurso que repetía poco después el técnico, Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Ludogorets de este jueves en la Europa League. "Ya sabéis lo importante que está siendo Óscar (Mingueza) en mi andadura aquí y ojalá pueda seguir siendo así", aseguró.

A su lado estaba sentado el protagonista de todo, que lejos de escurrir el bulto ha expresado su deseo de ampliar su contrato con el Celta, el cual expira el 30 de junio de 2026. "Estoy muy feliz aquí, muy contento. Sé que si me quedo aquí no ganaría lo mismo que en otros sitios, pero personalmente también busco un poco de comodidad”, afirmó el ex futbolista del Barcelona.

Mingueza, uno de los habituales en el once celeste, no se atrevió a decir qué porcentaje de posibilidades hay de que continúe jugando en Balaídos, aunque reiteró que ese es su deseo. “Porcentaje no sé cuál es, pero lo que sí sé es que estamos hablando. Aquí estoy muy cómodo, quiero seguir aquí, pero ya se verá qué pasa. Ahora hay que estar centrados en el fútbol, en el partido del jueves”, comentó.

Centrado en el Ludogorets

En cuanto al partido en sí, el defensor internacional afirmó que el largo viaje hasta Bulgaria “no va a ser ninguna excusa” porque el jueves tendrán tiempo “para estirar las piernas”, pidiendo centrarse en lo futbolístico porque es un partido muy importante para el futuro del equipo en la competición. “No se sabe si con 12 puntos estás clasificado seguro porque hay un nivel muy alto, pero está claro que un triunfo nos acerca un poquito más a la siguiente fase”, subrayó. E