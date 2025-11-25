Arabia Saudí se entromete en los planes del Celta con Mingueza

El lateral catalán sigue acumulando pretendientes a las puertes de convertirse en agente libre, los últimos cantos de sirena llegan desde Oriente Próximo, donde la oferta economíca sería muy superior a la de clubes de la Premier League y del propio Celta de Vigo

El futuro de Óscar Mingueza es toda una incógnita a día de hoy. Después de que hace ya algunas semanas el lateral del Celta de Vigo reconociera que no se habían producido negociaciones para tratar una posible renovación con el club gallego, lo que ha propiciado que su nombre esté subrayado en la agenda de muchos y atractivos clubes europeos de cara al próximo verano, cuando sería agente libre en caso de no llegar a un acuerdo con el Celta para ampliar su vinculación.

En ello anda ahora el Celta, que tiene previsto sentarse con el agente del jugador para tratar su posible renovación a las puertas del próximo mercado de enero, momento en que el futbolista de Santa Perpètua de Mogoda sería considerado agente libre pudiendo negociar a partir de 2026 legalmente con cualquier club un contrato a partir del próximo 1 de julio.

Evidentemente eso es lo que intentará evitar el Celta, aunque posiblemente ya vaya más que tarde en su intento pues son muchos los clubes, sobre todo desde la poderosa Premier League, que está al acecho del internacional español, aunque no es la única liga que estaría dispuesta a hacerse con los servicios del futbolista celeste.

Así, una competición que ha ganado mucha fuerza en los últimos mercados como es la Saudi Pro League, también ha puesto sus ojos en el cotizado defensa catalán según apunta ElDesmarque. Si es complicado competir economicamente para el Celta con algún club de la Premier League, imposible se antoja con la todopoderosa Arabia Saudí, que pone por delante contratos inalcazables para la gran mayoría de clubes europeos, sobre si el futbolista acaba llegando libre, como sería el caso de Mingueza. Sin duda, de acabar cuajando y convenciendo la oferta del fútbol árabe sería muy complicado para el Celta o cualquier otro club persuadir al jugador para que cambie de idea.

Tira y afloja con cruce de declaraciones

El pasado mes de septiembre, tras el cierre del mercado de verano, Marco Garcés ya dejó entrever la estrategia del club para intentar la renovación de Mingueza. "Hablamos en verano, hicimos una oferta y seguiremos hablando para acercar pareceres. En este momento estamos lejos en los pareceres, pero queda un año muy largo", apostillaba el director deportivo celeste, aunque hace tan sólo unas semanas el propio jugador decía que seguía sin haber nada de nada.

"No tengo ni idea. Estoy centrado en hacerlo lo mejor posible, pero en estos momentos no hay nada", expresaba dejando claro al mismo tiempo que es feliz en Vigo: "Aquí estoy bien, estoy muy cómodo. Llevo años intentando que pase, por un motivo u otro no ha podido ser. No sé lo que pasará. Yo estoy muy contento, muy feliz y con muchas ganas de seguir aquí".