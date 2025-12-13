Ernesto Valverde anuncia minutos para Iñaki Williams: "Tiene que empezar a participar ya"
El preparador rojiblanco ha repasado el estado de hombre como Robert Navarro o Yuri, ha confirmado que el mayor de los Williams tendrá protagonismo y alaba el juego del Celta
Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar cómo llegan sus jugadores al encuentro de este domingo frente al Celta en Balaídos, choque para el que todavía no podrá contar con Robert Navarro. "No, no está entrenando con nosotros. Esperamos que esta semana, para la que viene, según vaya avanzando la semana, ya poder contar con él. Pero no ha empezado a hacer nada con el equipo. Ya ha empezado a correr, pero es pronto. A ver si con suerte lo tenemos para el próximo partido de Liga o de Copa", ha confirmado.
El calendario no da un respiro
"Se nota mucho el tener un día más, de tres a cuatro días. Ese día extra se nota bastante, los jugadores ya estaban más recuperados. Empezamos ahora esta fase del campeonato en la que nos acercamos a Navidad y, sobre todo, que termina la primera vuelta. Son tres partidos importantes para nosotros. Empezamos con el Celta y luego tenemos el partido de Copa. Son cuatro partidos importantes. Queremos terminar bien la primera vuelta. En este final de semana, con esos dos partidos últimos, tenemos una buena sensación. Vamos a ver si la podemos extender este domingo contra un rival complicado".
Oportunidad para el regreso de Iñaki Williams
"El otro día iba muy justo para el partido y la idea era que él estuviera con nosotros. Un poco por quién es, por el impulso que tiene y porque ya pensaba que era bueno que él estuviera con nosotros, aunque tenía claro que no iba a participar. Pero ya le veo muy bien, se está soltando mucho y mañana es el momento de jugar de inicio o después, pero sí tiene que empezar a participar ya porque ha pasado tiempo y está bien recuperado".
El Celta
"El Celta no ha ganado en casa en Liga, pero ha ganado en Europa. Ellos son un equipo que tiene un buen trato de balón, que intenta salir jugando siempre, tiene un buen juego interior y velocidad después para desenvolverse. Vienen de ganar en el Bernabéu y haciendo un buen partido, no es una victoria por casualidad. Es un rival que generalmente siempre nos genera problemas porque tienen recursos tanto por dentro como por fuera".
Importancia de ganar en Balaídos
"Hay mucha igualdad en la competición, ayer el Girona gana a la Real y coge tres puntos que comprimen mucho la clasificación. Cada semana, cada tres puntos son importantísimos. Ahora jugamos con un rival que no está lejos, que también está en Europa, que también está compitiendo, que es un rival que juega bien, que viene de ganar en el Bernabéu y todos los partidos cuestan, pero está claro que, independientemente del nombre o del glamour que puedan tener unos equipos más u otros menos, a nosotros lo que nos importa son los resultados, las sensaciones para conseguir esos resultados. Al Celta le consideramos un gran equipo con el mismo glamour que los demás e intentaremos ganarle. Ellos vienen de ganar en el Bernabéu y también de perder entre semana, y están también compatibilizando varias competiciones".
El estado de Yuri
"Viene jugando regularmente desde hace años. Este año estamos teniendo un poco más de cuidado con él porque las recuperaciones, teniendo más años, siempre se alargan. Las situaciones de jugar partido a partido entre semanas siempre son un poco más complicadas. Pero es un jugador que es una garantía. Es un jugador duro, un jugador que se proyecta en ataque con fortaleza y con intención ofensiva. Al mismo tiempo es un jugador difícil de pasar. Para nosotros es un pilar fundamental de nuestro equipo".
Estado de ánimo del equipo
"La verdad es que el equipo siempre está bien en cuanto a ánimo. Hay veces que hemos perdido algún partido, el día siguiente la gente lo nota, pero los chavales siempre se rehacen rápido. En eso es bueno el fútbol porque te educa mucho a saber digerir las victorias y las derrotas. Ahora venimos de dos partidos con dos equipos importantes y, además, con buenas sensaciones. Eso nos tiene que ayudar luego, a la hora de estar en el campo, de tener cierta confianza, de jugar un poco más fluidos, porque eso siempre te ayuda. Es lo que vamos a intentar ahora en este tramo y, sobre todo, en este partido. Es complicado porque tienes que estar muy bien en defensa y en ataque. A ver si podemos dar un paso adelante".