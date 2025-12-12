Maroan Sannadi cumple los plazos marcados por el Athletic Club

El delantero del Athletic Club, tras pasar por quirófano, trabaja todos los días en Lezama con dos sesiones diarias para recuperar la movilidad y reforzar la musculatura de la rodilla a la vez que tiene una tercera sesión de trabajo con su fisioterapeuta

El Athletic Club empieza a remontar el vuelo tras dos buenos resultados ante el Atlético de Madrid, equipo al que venció en LaLiga por 0-1, y PSG, con el que logró un meritorio empate 0-0 en la Champions League. La vuelta de Nico Williams supuso un soplo de aire fresco para el Athletic Club que, aunque sigue teniendo un problema de cara al gol, ha suavizado al crisis goleadora que atravesaba el conjunto de Ernesto Valverde que, para enterrarla, confía en el regreso de Maroan Sannadi. El futbolista internacional marroquí del Athletic Club está cumpliendo con éxito los plazos marcados por el club para su regreso tras haber pasado por quirófano a causa de una lesión en el menisco de la rodilla derecha.

Marona Sannadi cumple los plazos de recuperación marcados por el Athletic Club con disciplina y esfuerzo

La disciplina y el esfuerzo de Maroan Sannadi contribuyen a que se estén cumpliendo los plazos de recuperación tras haber pasado por quirófano a principios del mes de noviembre. Una dolencia en el menisco de la pierna derecha obligó al internacional marroquí a parar y a ponerse en manos de unos profesionales pasando por una operación que, según calculó el club, mantendría 4 meses sin jugar al delantero rojiblanco. Los plazos de recuperación se están cumpliendo gracias, especialmente, a la madurez y esfuerzo de Maroan Sannadi que trabaja en tres escenarios diferentes cada día para conseguir una rehabilitación exitosa y volver cuanto antes a los planes de Ernesto Valverde para ayudar al equipo de cara a portería.

En Lezama, el atacante trabaja todos los días con dos sesiones diarias para recuperar la movilidad y reforzar la musculatura de la rodilla, mientras que a su vez, con su fisioterapeuta de confianza, trabaja al margen para acelerar su vuelta a los terrenos de juego, algo que desde el club aplauden y tienen en cuenta de cara al futuro del joven futbolista.

Maroan Sannadi y el reto de su vuelta al Athletic Club

Tras su vuelta, Maroan Sannadi espera poder contar con la regularidad que le ha faltado desde que llegó al Athletic, especialmente condicionada por una preocupante falta de gol que se le ha achacado a los constantes problemas en la rodilla que presentaba el delantero. Una vez recuperado y dejada atrás las molestias, Sannadi deberá demostrar todo su potencial en la punta de ataque del Athletic Club para ganarse la confianza de Ernesto Valverde y poner fin al problema de cara a puerta que viene arrastrando el Athletic Club toda la temporada y que han propiciado unos resultados inesperados y negativos en el combinado vasco.