Claudio Giráldez manda un claro mensaje: "No es lo ideal tener 28 jugadores en la plantilla"

El entrenador del Celta de Vigo pone deberes a la dirección deportiva de cara al mercado de enero, confirma la presencia de Borja Iglesias y Bryan Zaragoza en la lista pero no en el once...

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, no es uno de esos que le guste jugar despiste y siempre va de frente. Por eso, en la rueda de prensa previa al choque de este domingo frente al Athletic Club ha confirmado que tanto Borja Iglesias como Bryan Zaragoza estarán en disponibles. "Borja y Bryan van a entrar a la convocatoria. Sí es verdad que han tenido esas molestias, que no son limitantes para la convocatoria pero no les impiden poder participar, así que tenemos que tener cierto cuidado, como tuvimos el otro día, y a ver cómo recuperan también estas más de 24 horas que quedan para el partido. Alguna molestia puntual con algún jugador que lleva carga de partidos, pero vamos a esperar también a los fisios para esa convocatoria. Están descartados los tres que estaban ya para el partido de Europa y el resto decidiremos, en función de su estado y de cómo se encuentren, quién es el cuarto descarte", ha desvelado el de Porriño.

Eso sí, el míster no ha podido confirmar si ambos están para ser titulares porque dependerá de cómo se sientan poco antes del partido. "Veremos. También pensamos que Borja no iba a poder jugar contra el Bolonia de inicio por cómo había acabado el partido contra el Madrid. El ganar tiempo le hizo que pudiese participar y recuperó bien, y vamos a ver si decidimos que tenga participación de inicio o de banquillo, pero está disponible, que es lo importante. Va a ser un partido muy exigente en lo físico, por la altura de la temporada en la que estamos, por la carga de partidos que tenemos y por el rival que tenemos enfrente. Tenemos la experiencia de pasar el partido contra ellos en una situación muy similar y va a ser importante administrar bien la energía, no solo en el once, sino también en la gente que entra de banquillo, y ojalá podamos acertar y mantener un nivel alto físico y de energía en los 90 minutos".

Tres rivales muy físicos consecutivos

"Son los caprichos del calendario. Te cuadran tres equipos, seguramente los más físicos de esta temporada en una misma semana. Hemos visto que no hemos sido capaces de estar cómodos en ningún momento contra el Bolonia, que en ese apartado físico y de duelo se impusieron; no fuimos la versión que queríamos tener en el partido. Hemos intentado matizar en este entrenamiento y medio, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido cosas para poder competir mejor contra el Athletic. Para mí cometemos dos errores en los goles que tenemos que corregir. En ese tipo de partidos, cuando no estás cómodo, si cometes un error de esa índole, generalmente te cuesta puntos. Ojalá podamos tener mejor prestación con la pelota y, sobre todo, a nivel defensivo, aunque no estemos cómodos en momentos del partido, ser capaces de defender bien, como hicimos en el Bernabéu y como no hicimos en el partido contra el Bolonia, en el que concedimos demasiadas ocasiones de gol en errores individuales nuestros y los tuvimos en muchos momentos demasiado largos".

Poco margen para la recuperación

"Preferíamos jugar a las nueve del partido del domingo. Sabemos que no siempre se va a dar y toca adaptarse. Siempre intentamos ver la parte positiva, que seguimos en tres competiciones, que estamos a mediados de diciembre en tres competiciones, que es lo que queremos, y tenemos que luchar por que nuestra cabeza se focalice en lo que tenemos delante con tan poco tiempo. Hay que recuperar el físico e intentar mantener ese nivel de cabeza y físico lo más alto posible para poder competir. Y a veces no estamos en nuestro mejor nivel, como fue el partido del Bolonia, y no hay que verlo como una excusa, sino como una exigencia para el propio grupo de poder estar mejor más días seguidos".

Influye el regreso de Iñaki Williams

"Es un partido contra un rival muy exigente en lo físico, pero que, dentro del perfil del jugador, sobre todo esa última línea de cuatro de ellos, nos va a tener que provocar alguna adaptación nuestra en función de quién veamos en el once. No es lo mismo que juegue Iñaki, que actúa prácticamente como un segundo punta muchas veces desde dentro y te corre la transición, que te juegue un jugador más corto o más pegado afuera, como puede ser Berenguer o Serrano, o que te juegue Nico o te juegue Unai en los pasillos de fuera, o que juegue un falso nueve, como hizo el año pasado aquí con Unai y Berenguer, o que te juegue Guruzeta o Sancet. Son adaptaciones que al partido hay que tener y, en este caso, el Athletic cambia mucho el perfil de uno para otro, como por ejemplo no ha cambiado el Bolonia, manteniendo extremos derechos zurdos de uno para uno, extremos izquierdos y diestros de uno para uno, delanteros más de atacar espacio y de jugar de espaldas; en este caso el Athletic nos cambia bastante en función de quién juegue y de esa variabilidad de perfiles".

La renovación de Marco Garcés

"Me alegro por el club, me alegro por él. Creo que es una buena noticia. Tener estabilidad en la dirección deportiva y en la dirección del club creo que siempre es bueno para cualquier entidad. Me alegro, le felicité ayer, y me alegro por él y por todos".

El Celta no gana en Balaídos

"No tiene nada que ver con un déficit de intención del equipo, ni con que falte una grada y ni con que la gente no esté apoyando. Todo lo contrario. Evidentemente, cuantos más partidos pasan hay una parte psicológica que te afecta y contra la que tenemos que jugar. Qué mejor oportunidad que este último partido del año. Este 2025 ha sido un gran año para todos los que queremos el club y sería un gran broche de oro dar a los aficionados la victoria que merecen y esperan. También es verdad que hemos tenido un calendario muy fastidiado en casa durante esta primera vuelta. Nuestra manera de preparar los partidos es exactamente igual en casa que fuera".

Situación de Hugo Sotelo

"Dejó de jugar por unas molestias a principio de temporada. En ese momento no habíamos encontrado la victoria y estábamos buscando, más allá de sus molestias, combinar de otra manera el centro del campo. Hemos jugado más partidos en 4-3-3 y en algunos momentos también le perjudica. Tiene más cabida en el doble pivote. Es una opción para mañana. Como todos los jugadores, tiene que intentar tener su mejor nivel para poder estar apretando y poder jugar de titular. Cuando tenga la oportunidad, que la tendrá, aprovecharla".

Cómo se gestiona una plantilla tan amplia

"No es lo ideal tener 28 jugadores en la plantilla; ya lo dijimos a principios de temporada. Luego, más allá de lo que el club considere para sí mismo, como dije el año pasado, cuando llegue el mercado de invierno hablaremos con los jugadores, veremos quién está contento y quién no, no solo los que no juegan, sino jugadores que a lo mejor jugando tienen otras aspiraciones o buscan otros horizontes. Lo que queremos es que todo el mundo que esté aquí esté convencido y, evidentemente, no es la plantilla ideal tener 28 jugadores; valoraremos cómo podemos reajustar esa situación y, sobre todo, no debilitarnos, que es lo que no queremos que pase. Lo dije el año pasado en el mercado, pero ahora mismo tenemos tres partidos en siete días, o menos, en seis días, y tenemos que centrarnos en ellos y aprovechar esa fuerza de los 28 para tener tres partidos muy buenos y ser capaces de ganar los tres partidos".