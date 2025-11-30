Alineaciones Celta - Espanyol: Alineación posible de Celta y Espanyol en el partido de la jornada 14 de LaLiga

Con pocas bajas y el objetivo de estar la próxima temporada en una competición europea, Celta y Espanyol se enfrentan en Balaídos durante la jornada 14 de LaLiga. Tras haber disputado jornada de Europa League el jueves, los celestes llegarán con menos descanso, pero habiendo podido recuperar jugadores, mientras que, los pericos solo tienen un baja de peso que ya era conocida

El Espanyol llega a Balaídos con la intención de seguir consolidándose en las plazas europeas ante un Celta un tanto irregular en LaLiga, que llega tras haber sufrido una derrota el jueves en la Europa League. Los de Manolo González estarán más descansados y solo echaran de menos a un compañero, su capitán, el cual aún tiene que completar su proceso de recuperación.

Por su parte, Claudio Giráldez, tendrá que rotar en su plantilla para ser capaz de competir en Europa League, LaLiga y Copa del Rey, disputando 3 encuentros en una semana. Como consuelo para el entrenador, ha sido capaz de recuperar a los jugadores que estaban en duda, y dispone de toda su plantilla para los encuentros.

El peligro de disputar tres competiciones

Hacer una buena temporada en liga trae consigo premio europeo, pero también afrontarlo es un inconveniente para todo entrenador. Claudio Giráldez debe pensar en las rotaciones para asumir una condensación de partidos poco habitual, donde ya ha caído en la Europa League ante el Ludogorets. Las plazas de acceso a la competición continental se alejan y, mirando de reojo a la Copa del Rey, el equipo celeste deberá darlo todo ante un Espanyol que llega en un gran estado de forma.

Para consuelo de su entrenador, Fran Beltrán y Carlos Domínguez están recuperados y podrán contar con minutos en liga, pero solo el tiempo, sus sensaciones y la opinión de su técnico permitirán que sea como titulares o de revulsivos en un partido que se prevé intenso.

Manolo González, sin novedades para asegurar Europa

El Espanyol está siendo toda una sorpresa esta temporada. Los pericos, dirigidos por Manolo González están en un estado de forma envidiable, y los resultados son correspondidos con la salud de los jugadores. A excepción de Javi Puado, lesionado de larga duración tras sufrir un esguince de rodilla, todos los jugadores están disponibles.

Como se suele decir, si algo funciona, no lo toques, y en el caso del Espanyol, esta premisa se cumple. Manolo González, a excepción de la delantera, no está siendo muy de rotaciones. Con un once bastante definido después de trece jornadas, tan solo quedan dos posiciones en duda.

Así, en primer lugar, Lozano y Terrats luchan por establecerse en la sala de máquinas acompañando a Urko y Edu Expósito. Mientras que, en la punta de ataque, Kike García apuntaba a fijo, pero la juventud y grandes actuaciones de Roberto, que marchó en el último partido frente al Sevilla, podrían brindarle una oportunidad.

Posibles onces titulares del partido Celta - Espanyol, de la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Celta: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Beltrán, Sotelo; Aspas, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Roberto, Pere Milla.