Claudio Giráldez aviva la polémica en la victoria del Real Madrid: "Reclamé la falta a Fer, va con las dos piernas y lo derriba, es muy parecida a la de Asencio"

El entrenador del Celta de Vigo reclamo falta en la acción previa al gol del Real Madrid en el descuento

El Celta de Vigo sufrió un polémico varapalo al final del encuentro que les hizo perder un punto que tenían bien amarrado. Valverde, con mucha fortuna, puso el 1-2 en el marcador en la última jugada del partido tras una acción que no ha pasado desapercibida en Vigo. Manuel Ángel, para arrebatarle el balón a Fer López, lo derriba con una segada que ni el árbitro ni el VAR consideraron falta y que derivó en el 1-2 final.

Giráldez aviva la polémica acción del 1-2 a favor del Real Madrid

Claudio Giráldez reclamó una falta de Manuel Ángel sobre Fer López en el inicio de la jugada que acabó con el gol del uruguayo Fede Valverde en el minuto 94. “Reclamé la falta a Fer, va con las dos piernas, lo derriba, es muy parecida a la de Asencio en la que lo amonesta un poco antes”, comentó el técnico celeste, quien dijo marcharse “jodido” por el primer gol que encajó su equipo en una acción a balón parado. Aún así, el entrenador del Celta admitió que al equipò le faltó “su” juego pese a que no sufrieron “demasiado”, pero aplaudió que este encuentro le debe servir para saber “que también lo podemos ganar, porque lo tuvimos cerca en ese tiro de Aspas al palo, aun sin hacer nuestro mejor juego”.

El planteamiento del Celta según Giráldez

Por otro lado, Giráldez explicó el planteamiento del partido y el bloque tan bajo que presentó el Celta durante gran parte del encuentro. “Las expectativas que se habían planteado para el partido nos hacen que nos cuesta más estar en bloque bajo, entender que hay que sufrir porque el Real Madrid es muy buen equipo. Creo que nos ha desgastado psicológicamente no tener el control durante el partido que hemos tenido al inicio y que en el Bernabéu tuvimos mucho más”, expuso.

Además, valoró “el esfuerzo” de sus jugadores y pidió “limpiar esta mala sensación” porque el jueves tienen otro partido “muy motivante” en la ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Olympique de Lyon. “Me voy con la sensación de que hemos tenido muchas dudas en la primera parte, sobre todo porque el Real Madrid ha hecho algo raro porque suele tener mucho jugador en el lado izquierdo y hoy lo han hecho con mucho jugador en el derecho, con Vinicius prácticamente por dentro en muchos compases del partido. Nos han desajustado en la presión. En la segunda parte hemos trabajado mejor, pero mi planteamiento no ha estado bien porque hemos empeorado con los cambios, nos ha faltado energía y no hemos entrado ordenados. Esta derrota a todos nos escuece”, concluyó.