Alineaciones Celta de Vigo - Real Madrid: Alineación del Celta y Madrid en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid y el Celta de Vigo se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 27 de LaLiga EA Sports. Esta noche, el partido en Balaídos puede ser una gran oportunidad para que el conjunto celeste asalte la quinta plaza ante un Real Madrid repleto de bajas

Celta de Vigo y Real Madrid se citan en el día de hoy en Abanca Balaídos, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Álvaro Arbeloa tiene una larga lista de bajas para esta jornada. Muchas estrellas merengues se caen en el tramo clave de la temporada. La enfermería blanca cuenta con jugadores importantes. Por su parte, Claudio Giráldez cuenta con tan solo una baja.

Una plantilla completa y entera

Por su parte, Claudio Giráldez cuenta con su plantilla casi al completo disponible a estas alturas de temporada. A pesar de disputar varias competiciones, sus jugadores están respondiendo bien físicamente y las lesiones respetan a los jugadores celestes. Con Pablo Durán como única baja, el RC Celta de Vigo recibirá al Real Madrid con el objetivo de pelear la quinta plaza que pueda dar incluso acceso a Champions la próxima temporada.

Por ello, Radu apunta a comenzar bajo palos en Balaídos. Mingueza, M. Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez y Carreira serán los protagonistas de la defensa de cinco de Giráldez. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Ilaix Moriba y Román. Más adelantados en la zona creativa jugarán Fer López y Swedberg. El ariete será Borja Iglesias.

Sin efectivos para viajar a Vigo

El técnico del Real Madrid tiene bajas de muchísimo peso. A las bajas de Bellingham y Militão se les suman las de Rodrygo Goes y Mbappé. Dani Ceballos también está en la enfermería y Alaba y Asencio apuran para poder llegar al partido en Galicia. Por si fuera poco, hay dos jugadores sancionados por acumulación de amarillas y un expulsado. Carreras, Huijsen y Mastantuono no podrán vestirse de corto esta noche.

De esta manera, el Real Madrid podría comenzar en portería con Courtois. Por delante podrían formar una línea defensiva con T. Alexander-Arnold, Asensio, Rüdiger y Fran García por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Tchouaméni en una posición más atrasada, con dos volantes más adelantados: Camavinga y Valverde. La zona de la mediapunta será para el turco Arda Güler. En la punta de ataque estarán como referencia Gonzalo y Vinicius Jr.

Onces de Celta de Vigo y Real Madrid

RC Celta de Vigo: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, M. Alonso, Carreira; Román, Fer López; Jutglá, Borja Iglesias, Swedberg.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asensio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Gonzalo, Vinícius Jr.