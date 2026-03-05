Vitinha responde al interés del Real Madrid: "¡Sería una tontería irme!"

El centrocampista del PSG, que tiene contrato hasta 2029, ha sido vinculado con el conjunto blanco pero el futbolista del equipo de Luis Enrique lo tiene claro: "No creo que sea lo mejor para mí"

Vitinha está siendo uno de los jugadores más destacados del PSG de Luis Enrique. Por ello, el internacional con Portugal ha sido vinculado en diferentes ocasiones con el Real Madrid, por la posible falta de efectivos en el centro del campo del equipo de Arbeloa, que tiene actualmente a Ceballos lesionado y a Camavinga de baja por un problema dental. De esta manera, el jugador de 26 años, con contrato hasta 2029, ha hablado de su hipotético fichaje por la entidad merengue y sus sensaciones en el club francés. en la que es su cuarta temporada en París.

Vitinha, descarta su fichaje por el Real Madrid

En este sentido, Vitinha, en una entrevista concedida al programa Soltinhos pelo mundo ha hablado de un posible fichaje por el Real Madrid y sus sensaciones ahora mismo en el PSG, en el que es titular indiscutible en el once de Luis Enrique: "¡Sería una tontería irme! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG! Siento que la gente me aprecia mucho y siento que me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble. No seamos ingenuos. Estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz. No me gusta decir que soy el mejor. Suena arrogante, porque siempre es solo una opinión. Pero sé que formo parte de ese grupo".

Por otro lado, Vitinha alabó la figura de Pedri, uno de los futbolistas más destacados actualmente del Barcelona: "Es mágico. Es espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor". En su listado de mejores centrocampistas del mundo, el jugador del PSG apuntó que "añadiría a Joao Neves y Bruno Fernandes. Esos dos, junto a Pedri y a mí. Así que no estoy haciendo un top tres, sino un top cuatro. ¡Podemos jugar con cuatro!" Además, el portugués tuvo palabras hacia Dembélé, último ganador del Balón de Oro: "Cuando dije que Dembélé era el legítimo ganador, no lo decía solo por decir. Es nuestro pilar y nuestro líder en el campo. Fue decisivo en los momentos clave y mereció ganar". Por último, el ex de los Wolves, que acabó en la tercera posición del prestigioso premio individual, destacó que "sabía que podía terminar en una buena posición, pero nunca me exigí demasiado. Si hubiera terminado fuera del podio, nadie me habría visto decepcionado. Pero, por supuesto, estar en el podio fue especial".

El Real Madrid, ante el nuevo 'Toni Kroos'

De esta manera, Vitinha apunta a seguir en el PSG, como mínimo, hasta 2029, pese a que se considera una opción prioritaria para el Real Madrid en el centro del campo. Por el momento, Arbeloa cuenta con Tchouameni, Camavinga, Jude Bellingham, Fede Valverde, Ceballos y Arda Güler. Sin embargo, desde la salida de Toni Kroos y Luka Modric, el conjunto blanco ha sido objeto de crítica por la falta de un jugador que asuma el rol que tenía el alemán y el croata en la plantilla. Por ello, desde la dirección deportiva podrían lanzarse en el próximo mercado de fichajes por la incorporación de un futbolista de este perfil, como es el portugués del PSG. Por otro lado, el ex de los Wolves tiene un valor de mercado de 110 millones de euros, tal y como refleja Transfermarkt.