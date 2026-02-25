Vitinha, la opción prioritaria para reforzar el mediocampo del Real Madrid

El Real Madrid no descarta lanzarse a por Vitinha en verano si se dan las condiciones adecuadas. El portugués del PSG, tasado en torno a los 100 millones, encabeza la lista para apuntalar la sala de máquinas tras la era Toni Kroos y Luka Modric

El Real Madrid sabe que el relevo generacional en la medular no es una opción, sino una obligación estratégica. Tras las salidas sucesivas de Toni Kroos y Luka Modrić, el club ha sostenido el equilibrio competitivo con futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Federico Valverde, pero en Valdebebas asumen que antes o después llegará un refuerzo de primer nivel para dirigir la orquesta, donde Arda Güler aún parece estar un poco verde.

En ese escenario, el nombre que sigue subrayado en rojo es el de Vitinha. El centrocampista del Paris Saint-Germain, de 26 años, ha dado un salto cualitativo definitivo y se ha consolidado como el faro del conjunto parisino y uno de los mediocentros más completos del continente.

De quimera a opción real

Hasta hace unos meses, su fichaje parecía prácticamente imposible. Sin embargo, según informó la Cadena SER, en el seno del club blanco “no descartan” activar la llamada ‘operación Vitinha’ al término de la temporada. La clave no es inmediata, sino estratégica.

El Real Madrid no quiere interferir mientras el PSG siga compitiendo en la Champions League. La hoja de ruta pasa por esperar a que el contexto competitivo cambie y, a partir de ahí, mover ficha si se dan las condiciones. Atraer al portugués con la grandeza europea, como ya hicieron en el fichaje de Mbappé.

La información apunta a tres factores que habrían modificado el escenario. Primero, la existencia de un supuesto compromiso privado por el cual el jugador podría salir si llega una oferta cercana a los 100 millones de euros. Segundo, la mejora en las relaciones institucionales entre ambas entidades tras las tensiones vividas en el pasado. Y tercero, la predisposición del propio Vitinha a afrontar un nuevo reto profesional tras su etapa en París.

Perfil estratégico para el nuevo ciclo

Vitinha encaja en el patrón que busca el Madrid: centrocampista con capacidad para gobernar el ritmo, precisión en el pase, llegada al área y madurez competitiva. No es solo un organizador, también ofrece energía, presión tras pérdida y lectura táctica.

Su incorporación no implicaría una revolución, sino una evolución. El club quiere complementar el músculo y la verticalidad actuales con un perfil que aporte control y pausa en escenarios de máxima exigencia, algo que esta temporada no está teniendo.

Operación condicionada, pero preparada

Desde el entorno madridista insisten en que no hay nada cerrado, pero sí una planificación avanzada. “No digo que se vaya a hacer, solo que se está gestando la opción”, deslizan las fuentes citadas. La maquinaria está lista para activarse cuando el calendario, la competición y la negociación lo permitan.

El verano se perfila como punto de inflexión. El Real Madrid no necesita urgencias, pero sí anticipación. Y en esa hoja de ruta, Vitinha aparece como el nombre llamado a liderar la próxima gran transformación del centro del campo blanco.