Vitinha por Vinicius: el plan del Real Madrid si no renueva

El club blanco pediría más de 100 millones por el brasileño y usaría ese ingreso para intentar el fichaje del centrocampista portugués del PSG

El futuro de Vinicius sigue sin resolverse y en el Real Madrid ya trabajan con todos los escenarios posibles. Con contrato hasta junio de 2027 y la renovación aún estancada, en el club consideran prioritario dejar cerrada su continuidad antes del próximo verano. Si eso no ocurre, la hoja de ruta es clara: venta antes de entrar en su último año de contrato. Y, según la Cadena SER, el Madrid ya tiene un nombre marcado en rojo para reinvertir ese dinero: Vitinha.

La entidad blanca no contempla desprenderse de Vinicius por menos de 100 millones de euros. Esa cifra sería la base para intentar una operación tan ambiciosa como compleja, destinada a cubrir una de las grandes carencias actuales del equipo: el control y la jerarquía en la medular tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric.

Vitinha, el perfil que falta en la medular

Vitinha, centrocampista del PSG y campeón de Europa, es considerado en Valdebebas como el perfil ideal para ordenar el juego, marcar el ritmo y sostener al equipo desde la base. A sus 25 años, el portugués se ha consolidado como una pieza clave en París, con un peso que encaja con lo que el Real Madrid lleva tiempo buscando.

El problema es evidente. Vitinha tiene contrato de larga duración con el PSG y, según la información de la SER, el club francés no tiene ninguna intención de negociar. Una cosa es el deseo del Madrid y otra muy distinta la viabilidad real de la operación. En los despachos son conscientes de que sería un fichaje de extrema dificultad, incluso contando con el ingreso extraordinario que generaría la salida de Vinicius.

Aun así, el hecho de que el nombre esté sobre la mesa marca un cambio de enfoque. El Madrid asume que necesita ese tipo de centrocampista y ya no lo esconde.

Una operación independiente a Nico Paz

Desde el club insisten en que esta posible operación no alteraría otros movimientos ya encaminados. La llegada de Nico Paz en verano se da prácticamente por hecha y se considera compatible con el intento por Vitinha. El argentino representa una apuesta de futuro; el portugués, una solución inmediata y de élite.

Mientras tanto, Vinicius sigue siendo el centro de todo. El brasileño es una pieza capital en el proyecto deportivo, pero el Real Madrid no quiere verse atrapado por los tiempos. Si no hay renovación, habrá venta. Y si hay venta, el club ya sabe hacia dónde mirar.

Vitinha, por su parte, dejó recientemente una frase reveladora en una entrevista con A Bola: “Me gustaría que Guardiola me entrenara, pero me encanta el entrenador que tengo”. Un mensaje que pone al Manchester City también en el escaparate.

El escenario es todavía hipotético, pero el deseo ya está definido. Si Vinicius no renueva, el Real Madrid intentará dar un golpe en el mercado. Y ese golpe tiene nombre propio.