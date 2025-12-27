Ramón Planes, director deportivo del Al-Ittihad, sobre el fichaje de Vinicius a Arabia: "Lo veo como una posibilidad, sí"

El exdirectivo del Real Betis o Barcelona ha valorado la opción de que el extremo del Real Madrid firme en alguna ocasión con un equipo saudí, en un momento en el que su renovación y futuro siguen pendientes de quedar cerradas

El futuro de Vinicius sigue siendo toda una incógnita en el Real Madrid. El brasileño acaba contrato en junio de 2027 y las partes todavía no han llegado a un acuerdo ni hay decisión firme sobre la mesa, tras las últimas informaciones publicadas. Sin embargo, periodistas como Roberto Gómez destacaron en el día de ayer que lo normal es que su renovación "se anuncie en breve". Mientras tanto, Ramón Planes, director deportivo del Al-Ittihad, afirmó la posibilidad de ver al extremo del conjunto de Xabi Alonso en un equipo de Arabia.

Ramón Planes valora una seria opción en el futuro de Vinicius

Ramón Planes, exdirector deportivo de equipos como el Real Betis o Barcelona, fue entrevistado la pasada noche en Onda Cero, donde repasó, desde Arabia, cómo vive el fútbol y la opción del fichaje de Vinicius por un equipo Saudí, al que Valdano le mandó un aviso tras sus ultimas actuaciones: "Lo veo una posibilidad, sí". Además, el directivo del Al-Ittihad ha destacado sus sensaciones tras salir del Betis, ya hace dos temporadas: "El interés fue creciendo y pagaron mi cláusula. Eso demuestra su determinación". Por otro lado, ha comentado la tendencia con los diferentes movimientos que se producen en esa liga: "La tendencia ya es a incorporar jugadores en una muy buena edad futbolística, ya no vienen solo jugadores en la última etapa de su carrera".

Ramón Planes también ha hecho balance de la pasión con la que viven el fútbol en Arabia Saudí, que ha entrado con fuerza a por el fichaje de Lewandowski: "En partidos normales tenemos entre 20.000 y 25.000 personas. En un país con más de 40 millones de habitantes y mucha afición por el fútbol. "Ganamos la Liga y la Copa tras más de 20 años. Hemos profesionalizado el club y eso se valora". Además, el director deportivo se deshizo en elogios con Pedri con una afirmación muy directa. "Tiene todos los números para ser Balón de Oro". Por último, el ex del Real Betis o Barcelona habló de la posibilidad que equipos de Arabia disputen torneos como la UEFA Champions League: "No lo descartaría en absoluto. El deporte se está globalizando".

El Real Madrid, atento al futuro de Vinicius

Es uno de los temas que más noticias provocan en torno al Real Madrid. Vinicius sigue sin aceptar la propuesta de renovación del conjunto blanco, lo que está haciendo saltar las alarmas por una posible salida en el mercado de fichajes de verano. El jugador brasileño tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que el próximo año sería la última posibilidad para que la entidad pudiese recibir algo por un posible traspaso.

No obstante, diferentes informaciones apuntan a que las reuniones podrían aplazarse a después de la disputa del Mundial de 2026, dejándolo para la recta final de julio y agosto. Además, a esta incertidumbre se le suma la sequía goleadora con el equipo de Xabi Alonso, con el que no ve puerta desde el pasado cuatro de octubre contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu, lo que provocó, entre otros motivos, la pitada de la afición merengue en el último duelo de LaLiga EA Sports, ante el Sevilla.