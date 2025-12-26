Mbappé iguala a Lamine Yamal, Bellingham supera a Vinicius...así está el top 10 de jugadores con mayor valor de mercado

El delantero del Real Madrid se ha revalorizado alcanzando los 200 millones que tenía el jugador del Barcelona, y el internacional con Inglaterra ha bajado su precio a 160, pero ha dejado atrás los 150 que tiene el brasileño, según Transfermarkt

Real Madrid y Barcelona vuelven a liderar un año más el ranking de jugadores más valiosos del mundo. LaLiga puede presumir del talento que tiene en su competición, con jugadores como Mbappé, Lamine Yamal, Bellingham, Vinicius o Pedri. Además, el delantero francés viene de mejorar los datos que ha firmado Haaland en 2025, lo que ha provocado que haya vuelto a tener 200 millones de euros de valor de mercado, como ocurrió en su etapa en el PSG. Además, el internacional con Inglaterra ha dejado una marca de 160, superando al brasileño.

Real Madrid y Barcelona lideran el ranking de jugadores con mejor valor de mercado

Transfermarkt, como viene siendo habitual, ha actualizado el valor de mercado de los jugadores del planeta. En este sentido, Mbappé ha alcanzado los 200 millones de euros, cifra que logró en el PSG, en 2019, momento en el que también empezó a bajar considerablemente hasta pasar a 180 e incluso 160. Sin embargo, el delantero del Real Madrid, que logró su gol 59 contra el Sevilla en 2025, ha regresado a lo más alto de la tabla, donde también se sitúa Lamine Yamal. El jugador del Barcelona se mantiene con un valor de 200 millones, tras su año de éxito, sobre todo con el conjunto de Hansi Flick, donde fue clave para levantar la Supercopa de España, LaLiga EA Sports y Copa del Rey. Por su parte, Haaland también ha vuelto a la cifra de la estrella del equipo merengue y azulgrana, ya que en junio fue valorado con 180 millones de euros.

Esto ha provocado que el Real Madrid lidere el ranking de equipos más valiosos del mundo con 1.380 millones de euros. El hecho de tener a Bellingham y Vinicius en la cuarta y quinta posición deja la entidad merengue en lo más alto de esta clasificación, por detrás de otros como el Arsenal con 1.290 millones y el Manchester City con 1.190. Por su parte, el centrocampista del conjunto de Xabi Alonso ha quedado valorado en 160 millones de euros, bajando su última cifra del pasado mes de junio, 180. Sin embargo, esto no ha evitado superar al extremo brasileño, que ha terminado el año con 150, números muy bajos con respecto al que alcanzó en 2024, con 200, cuando era favorito para el Balón de Oro. Sin embargo, la situación ha cambiado totalmente y los focos están centrados en una renovación que sigue pendiente con la entidad merengue.

La lista del top 10 de jugadores con mayor valor de mercado del mundo

De esta manera, la lista de los diez jugadores con mayor valor de mercado, según Transfermarkt, queda confirmada de la siguiente manera, entre los que quedan comprendidos cuatro jugadores del Real Madrid, dos del Barcelona, uno del Manchester City, dos del Bayern de Múnich, dos del Arsenal, uno del Liverpool y uno del Chelsea.

Lamine Yamal: 200 millones

Erling Haaland: 200 millones de euros

Kylian Mbappé: 200 millones de euros

Jude Bellingham: 160 millones

Vinicius Junior: 150 millones

Pedri: 140 millones

Jamal Musiala: 130 millones

Michael Olise: 130 millones

Bukayo Saka: 130 millones

Cole Palmer, Declan Rice, Isak y Fede Valverde: 120 millones de euros.