La renovación de Vinicius con el Real Madrid: "Lo normal es que se anuncie en breve"; así lo asegura Roberto Gómez

Ni en Navidad descansan en el Real Madrid con lo referente al futuro de Vinicius, que acaba contrato en junio de 2027 y sigue sin renovar tras meses de negociaciones y varios intentos por cerrar su continuidad

El futuro de Vinicius Junior y su inestabilidad en el Real Madrid sigue siendo el asunto que ocupa la actualidad blanca y preocupa a sus dirigentes. Con contrato hasta junio de 2027 y prácticamente un año tratando de cerrar su renovación, ni en Navidad descansan tranquilos al respecto en el Santiago Bernabéu, donde el brasileño fue abucheado por su afición durante el partido contra el Sevilla FC.

Si el acuerdo no llega y la tensa situación se prolonga, Vinicius Junior acabaría siendo un futbolista libre en temporada y media, un extremo que bajo ningún concepto están dispuestos a consentir en el Bernabéu. Por eso, si todo no se encauza en breve, el Real Madrid está dispuesto a poner al futbolista en el mercado este verano, sacando la mayor cantidad posible por su traspaso en un último intento de tratar de tener la sartén por el mango.

El Real Madrid, 'obligado' a vender a Vinicius en verano si no renueva

Sin embargo, hay voces autorizadas en el entorno de la entidad blanca que entienden que no será necesario llegar a esos extremos, manteniéndose Vinicius en la disciplina del Real Madrid más allá de junio de 2027. Así lo explica el periodista Roberto Gómez en Radio Marca: "Florentino no quiere bajo ningún concepto que Vinicius se marche del Real Madrid. Lo normal es que en breve se anuncie su renovación".

Y así lo justifica el periodista, quien defiende que es una mera cuestión futbolística y de mercado: "¿Qué futbolista hay mejor en el mercado ahora mismo para el Real Madrid que Vinicius? Su impacto es muy bueno, excelente o espectacular. El fútbol dentro del campo de Vinicius es de 10".

El problema del Real Madrid con Vinicius es puramente económico

Bien es conocido por todos que lo de Vinicius y el Real Madrid es una cuestión meramente económica. Mientras que la entidad que preside Florentino Pérez le ofrece unos 20 millones de euros por año, el brasileño trata de igualarse con el salario de Mbappé, quien percibe unos 30 kilos gracias, entre otras cosas, a la prima de fichajes que percibe tras llegar como agente libre procedente del PSG.

Florentino y los suyos no están dispuestos a alcanzar dichas cotas económicas, por lo que todos tendrán que ceder en sus pretensiones si finalmente quieren llegar a buen puerto con el acuerdo. El objetivo de Vinicius también es el de continuar, aunque la situación se ha tensido mucho más de lo esperado por todos.