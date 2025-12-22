Valdano le manda un aviso a Vinicius: "No esconderte, porque sino no sirves para este club"

El exfutbolista argentino ha hablado de la pitada del Santiago Bernabéu que recibió el extremo brasileño del Real Madrid durante el encuentro contra el Sevilla de LaLiga EA Sports, que ha dejado todo tipo de comentarios y desatada una nueva polémica

Vinicius cierra el año 2025 en el Real Madrid con luces y sombras. Las diferentes polémicas que han tenido lugar en los últimos meses le tienen en el foco de las principales portadas deportivas. La última, la pitada del Santiago Bernabéu al brasileño durante el encuentro del conjunto de Xabi Alonso ante el Sevilla, que acabó en victoria tras los goles de Bellingham y Mbappé. De esta manera, voces relacionadas con la entidad merengue como Jorge Valdano han valorado el problema y el momento de forma que vive '7' en el club actualmente.

Valdano da la solución al problema de Vinicius en el Real Madrid

De esta manera, Jorge Valdano ha expresado su opinión, en El Partidazo de Cope, sobre el problema de Vinicius y cómo podría solucionar la polémica que ha surgido desde la pitada del Santiago Bernabéu en el encuentro contra el Sevilla: "Lo va a resolver jugando. Lleva muchos partidos sin marcar goles, sin pesar como pesaba dentro del campo y eso también contribuye a esa insatisfacción del público. A nada que sea capaz de recuperar el nivel, recuperará también los aplausos. Debo de decir que lo que está viviendo Vinicius lo ha vivido media humanidad futbolística en el Bernabéu, eh. A mí me pitaron durante un tiempo largo y es duro". Por último, el exfutbolista apuntó que "hace falta tener valentía en esos momentos y pedir la pelota en todo momento. No esconderte, porque sino no sirves para este club. Pero esa es su principal característica".

Las declaraciones de Valdano llegan en un momento de la temporada en el que Vinicius no está nada acertado, viviendo uno de sus peores meses en el Real Madrid de cara a puerta. Los cinco goles que lleva el brasileño esta campaña con el conjunto de Xabi Alonso son una de las causas que ha provocado la reacción en forma de pitos del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el técnico tolosarra no incidió el tema cuando le preguntaron en la rueda de prensa posterior al partido frente al Sevilla: “La afición es soberana y muestra su opinión. Hoy fue un partido complicado y hay cosas que podemos mejorar pero yo también valoro el momento del equipo y vamos a usar el tiempo para descansar”.

Vinicius encadena un problema tras otro en el Real Madrid

Vinicius vuelve a estar en el centro de la polémica en el Real Madrid. El brasileño ya fue noticia por su reacción en El Clásico del pasado 26 de octubre contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu, cuando Xabi Alonso decidió sustituirle en el minuto 72. Además, su futuro queda pendiente de estar cerrado, pese a que aún tiene contrato con la entidad merengue hasta junio de 2027, pero las diferentes informaciones en torno al movimiento apuntan a reuniones más allá del Mundial de 2026, por lo que no parece que haya una firma a corto plazo.