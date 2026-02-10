El Real Madrid regresa al trabajo y lo hace sin Mastantuono, que se queda fuera del grupo por culpa del golpe recibido en Valencia

Los de Arbeloa completaron su primer entrenamiento de la semana y en ella no pudo participar el argentino, quien se quedó dentro realizando tratamiento fisioterapeútico

El Real Madrid regresó a los entrenamientos este martes, tras disfrutar de un día libre después de su triunfo liguero en Mestalla ante el Valencia (0-2), y Álvaro Arbeloa aprovechó la ausencia de partido entre semana para aumentar la carga física, pendiente del argentino Franco Mastantuono, que se trató de un golpe sufrido ante el Valencia.

En la primera de las cuatro sesiones con las que el conjunto madridista preparará el duelo de liga ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (sábado, 21:00 horas), el cuerpo técnico tomó precauciones con Mastantuono, que sufrió el domingo un golpe en el muslo izquierdo.

El argentino se quedó en el interior de las instalaciones con tratamiento fisioterapeútico y, según ha informado la agencia EFE, su presencia ante la Real Sociedad está asegurada. De hecho, se espera que Mastantuono regrese el miércoles a la dinámica de grupo. De esta forma, los futbolistas que fueron titulares ante el Valencia completaron una parte del entrenamiento, con trabajo físico sobre el césped, donde se enlazaron series de carrera bajo la supervisión de Antonio Pintus.

Por segunda semana consecutiva, la eliminación de la Copa del Rey permite al preparador físico del equipo blanco aumentar la carga de trabajo. El tiempo de entrenamiento aumentó considerablemente, con más trabajo físico en el gimnasio para los titulares, mientras que un grupo, con Dani Carvajal, completó también sobre el terreno de juego una serie de partidos en espacios reducidos y una parte táctica con consignas de Arbeloa.

Otros ausentes en el primer entrenamiento de la semana del Real Madrid

Junto a Mastantuono, también se ausentaron de la sesión los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, que prosiguen con los trabajos específicos de los planes de recuperación de sus lesiones. Los tres están descartados para el próximo encuentro del Real Madrid.

Con intensidad se ejercitó el brasileño Vinícius Junior, que, tras cumplir sanción en Mestalla y disfrutar de dos semanas sin partidos para reponer energías, podrá regresar a la titularidad ante la Real Sociedad. Ante el Valencia se perdió sus primeros minutos desde la llegada de Arbeloa al banquillo y es uno de los pilares del nuevo técnico madridista.

Figo bromea con el Real Madrid y piensa que "le falta hidratarse"

En otro orden de cosas, el exfutbolista del Real Madrid Luis Figo afirmó, con ironía, que “Al Madrid le falta hidratarse” y el exfutbolista del Athletic Club Fernando Llorente estuvo de acuerdo con que “al Athletic también”.Durante la presentación, este martes, del acuerdo de patrocinio oficial de la marca Solán de Cabras con LaLiga, titulada "Kilómetros de hidratación", ambos comentaron el momento de sus exequipos.

“El Madrid se tiene que hidratar más para jugar mejor, ya que da salud mental, rendimiento y permite recuperarse mejor, porque el talento lo tiene”. Mientras que Llorente le siguió la broma a Figo y respondió que “el Athletic igual”, previo a la ida de la semifinal de la Copa del Rey que disputará contra la a Real Sociedad, este miércoles, en San Mamés.En la mesa redonda, donde también estuvieron los actores Amaia Salamanca y Maxi Iglesias, y asesorada por el exjugador de baloncesto y doctor Juan Antonio Corbalán y el nutricionista Javi Guerrero, también abordaron cómo factores como el consumo de alcohol pueden aumentar el riesgo de lesión en los deportistas.