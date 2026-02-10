El partido de David Jiménez contra el Valencia abre la puerta a un nuevo plan en el Real Madrid

El canterano del conjunto blanco, que cuenta con contrato hasta 2027, logró una gran actuación ante el Valencia el pasado domingo y el club piensa en planificar la temporada que viene con el lateral derecho en la plantilla, a expensas de lo que ocurra con Carvajal

David Jiménez fue una de las novedades del once de Arbeloa para visitar al Valencia en Mestalla. El técnico del Real Madrid apostó por el canterano para la alineación titular, al igual que en el encuentro de Copa del Rey frente al Albacete. No obstante, el escenario ha mejorado desde el choque del pasado domingo, ya que la actuación que firmó el jugador de 21 años, que tiene contrato de 2027, gustó en la dirección deportiva y planean la siguiente temporada con su figura en el primer equipo. Todo ello, con el futuro de Dani Carvajal sigue siendo una incógnita a pocos meses de ser agente libre.

Arbeloa, consciente del mérito de canteranos como David Jiménez

Por su parte, Arbeloa valoró la situación en el lateral derecho del Real Madrid, así como la actuación que dejó David Jiménez en Mestalla, donde jugó hasta 76 minutos, cuando entró Alexander-Arnold en su lugar: "Da igual donde pongas a Valverde, siempre da un rendimiento espectacular. Sé que es más feliz en el centro del campo y donde más rendimiento le vamos a sacar. El partido de David tiene un mérito enorme. Que los chicos de la cantera puedan jugar partidos de este nivel es una gran noticia. Muy orgulloso. Y lo de Trent, tras mucho tiempo parado, iremos con cautela. Queremos que poco a poco encuentre su ritmo. Con Trent será así". En este sentido, el canterano de 20 años pudo disfrutar de su cuarto partido con el primer equipo blanco, tras participar en los choques frente al Talavera y Albacete, de Copa del Rey, y Sevilla, de LaLiga EA Sports.

Además, David Jiménez quiso transmitir sus sensaciones tras estrenarse en la titularidad en un partido del campeonato doméstico, además de hacerlo con victoria en un encuentro importante como el de Mestalla: "Estoy muy contento por llevarnos los tres puntos. Sabíamos la dificultad que tenía el partido. Doy las gracias al míster y a todo el cuerpo técnico por la confianza y, sobre todo, a los compañeros que me han hecho sentir como uno más. El míster me ha pedido que juegue como si lo estuviese haciendo en el Castilla. Rodeado de los mejores jugadores del mundo todo es más fácil. Cada entrenamiento con ellos intento fijarme y agradezco a Trent, Carvajal y Fede por los consejos que me han dado. Son muy generosos conmigo y me siento muy cómodo gracias a ellos".

David Jiménez, una proyección que gana enteros para el primer equipo

En este sentido, el Diario Marca ha destacado que David Jiménez "ha entrado de lleno en los planes del Real Madrid de cara a la planificación de la plantilla para la próxima temporada". Además, la misma fuente apunta que Dani Carvajal, que acaba contrato con la entidad merengue en junio, no continuará en el club más allá del final de la presente temporada. Por ello, todo parece indicar que el canterano de 20 años se disputará con Alexander Arnold, que firmó hasta 2031, un puesto en el lateral derecho de la siguiente campaña, a la espera de que se termine de confirmar el futuro del actual capitán de la plantilla. Por otra parte, Arbeloa contará con la figura de Fede Valverde, el "comodín" del equipo para ocupar una posición que se ha visto dañada por los problemas musculares que han sufrido los jugadores anteriormente mencionados.