Las elecciones del Barça, la jornada redonda del Betis, el derbi vasco de Copa del Rey... Así vienen las portadas

Una vez finalizada la 23ª jornada de LaLiga, el foco se centra ya en las semifinales del torneo del KO, aunque al mismo tiempo en el club azulgrana la atención pasa por la dimisión de Joan Laporta y la presidencia interina de Rafael Yuste

La prensa deportiva nacional recoge en sus portadas de este martes 9 de febrero la resaca de la última jornada de LaLiga, en la que el Real Madrid volvió a sumar un nuevo triunfo en su visita al Valencia que le permite aguantar el pulso en la lucha por el liderato. Para ello, Arbeloa decidió blindarse en el centro del campo con una trivote compuesto por Fede Valverde, Tchoauméni y Camavinga, los nuevos 'guardaespaldas' del técnico blanco, como los califica el diario Marca.

El Barça, de elecciones

En el FC Barcelona, la actualidad pasa por el anuncio oficial de la convocatoria de elecciones para la presidencia del club, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en cinco puntos de votación y sin voto por correo. Mientras tanto, Rafael Yuste, hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Joan Laporta, dirigirá el FC Barcelona de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que el nuevo presidente elegido en las urnas tomará posesión del cargo.

Aunque son más los precandidatos, con el nombre de Leo Messi de nuevo como posible arma electoral, Laporta le ha encomendado a Yuste la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses, convencido de que ese será el tiempo que tardará en regresar al Barça para acabar su obra.

Con el foco en la Copa del Rey

Por su parte, en el País Vasco, la atención la centra el derbi de este próximo domingo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El Athletic, que le tiene tomada perfectamente la medida a la competición, recibirá en San Mamés a una Real Sociedad que desde la llegada de Pellegrino Matarazzo protagoniza partidos con muchos goles, tanto propios como ajenos, pues no consigue dejar su meta a cero, aspecto que destaca Mundo Deportivo.

Buena noticia para el Real Betis... mala para el Sevilla FC

En clave hispalense, ESTADIO Deportivo destaca el momento de un Real Betis reforzado en sus aspiraciones europeas tras la disputa de la 23ª jornada de LaLiga. Al triunfo en el Metropolitano de los verdiblancos se sumó el triunfo del Villarreal, que goleó al Espanyol, por lo que los de Pellegrini se asientan en la quinta plaza y sacan ya cuatro puntos a los pericos; eso sí, la Champions sigue a siete puntos.

En cuanto al Sevilla FC, Matías Almeyda recibe otra mala noticia con la lesión de Oso. El carrilero zurdo terminó muy dolorido el encuentro ante el Girona, del que fue revulsivo en la segunda parte, y las pruebas médicas confirmaron una lesión en el gemelo que le tendrán aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, dejando a Suazo como única alternativa en el carril izquierdo para el técnico argentino.