Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça, ilusiona con el regreso de Messi y habla del fichaje de Haaland

El directivo azulgrana valoró la figura de Florentino Pérez, el Caso Negreira y el papel de Real Madrid TV durante los últimos, además de explicar cómo convencerá a la leyenda argentina y comentar la posibilidad de firmar al delantero del Manchester City

El Barcelona hizo oficial en el día de ayer la dimisión de Laporta y su Junta Directiva, acción impensable si quería volver a presentarse a las elecciones para la presidencia del club. Desde entonces, las mismas ya han comenzado desde las urnas, con diferentes candidatos que se postulan para hacerse con el cargo. Uno de ellos es Víctor Font, que ha ilusionado al aficionado culé con sus palabras sobre un posible regreso de Leo Messi, además de lamentar que se hayan roto relaciones con la leyenda argentina y "no con el Real Madrid".

Víctor Font critica a Laporta por su gestión con el Real Madrid

De esta manera, Víctor Font ha valorado, en El Larguero de la Cadena SER, el mandato de Laporta: "Lo que es inaceptable es el engaño y la mentira, y en este mandato la lista es larguísima. En estos últimos cinco días parece que, todo lo que nos ha hecho durante cinco años, quieren hacernos ver que está todo solucionando. Llevamos todo el mandato de la mano de Florentino Pérez, pagando dinero para la Superliga y ahora, cuando tienes a un Madrid que está influyendo de forma descarada en la competición con RMTV, el Barça no ha hecho nada contra esto. Lo que hacemos es gritar, decir que hay madridismo sociológico, pero no actuamos. Que horas antes de convocar elecciones salgan con un fake Palau que no es real y que se inventen que se va a hacer sin tener financiación es una falta de respeto a los socios".

Por otra parte, Víctor Font quiso hablar del Caso Negreira: "Las víctimas principales del caso Negreira son los culés, los socios, porque se nos está intentando acusar de cosas que no han pasado. Todo barcelonista sabe que no se ha ganado ni un partido gracias a los árbitros. Aún nadie ha explicado qué ha pasado con esto y por qué se pagó a Negreira. Es inaceptable que se pagara. De hecho, perdimos una Liga que teníamos que haber ganado, la del Tata Martino, en plena época Negreira".

Víctor Font, convencido en su propuesta como presidente del Barça

Además, Víctor Font comentó las relaciones con Leo Messi y su posible regreso al Barça: "El mejor jugador de la historia, que es culé, que hayamos roto con él y que tenga que colarse para entrar al Camp Nou... Con este señor sí que hay relaciones rotas y no con el Madrid. La reconciliación del Barça con Messi debería ser una prioridad desde hace tiempo. Llevamos trabajando un par de años para que esa herida pase lo antes posible. Pero no solo desde un punto de vista moral y sentimental, sino también comercial e institucional, hay un proyecto que pondremos en marzo. Estoy convencido de que le ilusionará muchísimo. Tenemos inputs de que este tipo de propuestas le ilusiona".

Por último, Víctor Font hizo balance del mercado de fichajes y la situación de Hansi Flick: "No he hablado con él. Es parte integral del funcionamiento magnífico que está teniendo el equipo. La dirección deportiva y estructura deportiva que tenemos montada, así lo considera. Hay identificadas tres o cuatro posiciones que sería bueno reforzar, una de ellas la de central. Personalmente, como delantero me gusta mucho Haaland, porque creo que es el prototipo de delantero centro. No lo he sondeado. El proyecto deportivo trabaja hablando con los clubes. No creo que el City quiera vender a Haaland". Sobre la figura de Luis Enrique apuntó que "es un gran entrenador y encaja en el tipo de proyecto deportivo que el Barça debe tener, igual que encajan Flick, Guardiola, Arteta, Cesc...".