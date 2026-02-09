Raphinha y sus opciones de jugar contra el Atlético de Madrid

El brasileño ha sido sincero cuando le han preguntado por la posibilidad que hay de que llegue a tiempo el choque copero del próximo jueves

El delantero brasileño del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' aseguró este lunes que tiene opciones de estar disponible el jueves para jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, si bien precisó que su presencia dependerá de la evolución de sus molestias musculares.

"No sabemos todavía si estaré para jugar contra el Atlético. Vamos día a día y, si estoy bien, sí que podré jugar", aseguró el futbolista, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de recoger el Premio Toreksy a mejor deportista del año que le entregó este lunes la emisora Ser Catalunya.

En este sentido, el internacional brasileño reconoció que está "mejor" de la sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le impidió jugar los dos últimos partidos frente al Albacete, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y el Mallorca, en LaLiga EA Sports (Primera División).

Por ello, admitió que "hay opciones" de jugar en el Estadio Metropolitano, de la capital española, donde el Barça disputará la ida de las semifinales de la competición del KO.

El nuevo presidente del FC Barcelona hasta el próximo 1 de julio

Mientras tanto, Rafael Yuste i Abel (Barcelona, 1962), hasta ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Joan Laporta, ha tomado hoy posesión en el FC Barcelona como presidente de forma interina hasta el próximo 1 de julio, fecha en la que saldrá elegido el nuevo máximo mandatario en las urnas.

A Yuste le ha encomendado Laporta la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses, convencido de que ese será el tiempo que tardará en regresar al Barça para acabar su obra.

Le acompañarán en esta junta directiva Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro, como tesorero; y Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. Los otros nueve directivos, junto al propio Laporta, han dimitido este lunes.

Educado, discreto y de trato afable, el socio 9.977 ha sido durante esta legislatura el directivo responsable de la parcela deportiva. Y lo había sido también entre 2008 y 2010, al final del último mandato de Laporta en su primera etapa al frente del Barça.

Rafa Yuste no llegó a formar parte de la candidatura ganadora de Laporta en 2003, pero acudió a la llamada de su amigo tras la dimisión de Sandro Rosell, entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, directivo responsable las secciones, y otros tres directivos más -Jordi Moix, Jordi Monés y Xavier Faus-, en lo que provocó la primera crisis institucional de su primer mandato en 2005.

Sí que formó parte del equipo de campaña a la presidencia de 2015, el intento fallido de Laporta por recuperar el mando del club y que acabó con una contundente victoria de Bartomeu en las urnas. Y también acompañó a su amigo en las elecciones de 2021 que sí ganaron con autoridad a Víctor Font.

Desde entonces, Yuste se ha mantenido leal a su presidente. Aunque su futuro en el Barça como vicepresidente deportivo se vio comprometido con la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo al final de la temporada 2023-24.

Y es que el empresario barcelonés, amigo personal de Xavi, había defendido su continuidad en el banquillo del conjunto azulgrana. Debilitado en el cargo, incluso llegó a plantearse aceptar una oferta el pasado verano para ser el nuevo director general del Al-Nassr, el club de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo.