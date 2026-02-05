La alarma de Raphinha en el Barcelona no deja de sonar y Flick le busca sustituto

El brasileño se perderá el choque contra el Mallorca y, a día de hoy, el club no se atreve a ponerle fecha de vuelta

El Barcelona de Hansi Flick ha vuelto a los entrenamientos tras el choque copero en Albacete sin la presencia de Raphinha, quien, salvo sorpresa de última hora, será baja también para el choque liguero de este sábado ante el Mallorca (16:15 horas).

Tal y como anunció esta semana el conjunto catalán en sus medios oficiales, el brasileño sufre una sobrecarga en el adductor de la pierna derecha, motivo por el cual no participó en los cuartos de final de la Copa del Rey.

En dicha previa, Flick aseguró al respecto que el delantero tenía que ir poco a poco en su regreso al equipo después de una serie de problemas físicos en este inicio de curso. Unas palabras que dejaron entrever que podría tratarse de algo más serio que una sobrecarga. Y el Barça no quiere correr riesgos porque sabe que si se rompe podría perderse el tramo más decisivo de la temporada.

Todo hace indicar que será Rashford, viendo que el británico cada vez tiene un papel más determinante en el juego azulgrana, quien ocupe el lugar de Raphinha frente al cuadro bermellón.

Junto al brasileño, también estarán ausentes una semana más tanto Pedri, como Christensen y Gavi. En el caso del jugador hispalense, está apurando ya sus últimas semanas de recuperación, después de que a finales de mes se cumplan cinco meses de su intervención en el menisco.

En la sesión de este jueves, que se celebró bajo una fina lluvia, tomaron parte los jugadores del filial Emilio Bernad y Tommy Marqués. El equipo volverá a entrenarse este viernes y, sobre las 13:00 horas, Flick ofrecerá la habitual rueda de prensa prepartido.

¿Cuándo podría regresar Raphinha?

Si todo marcha según lo previsto, el cuerpo técnico espera poder contar ya con él para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que se celebraría la semana que viene una vez que se lleve a cabo el sorteo este próximo viernes.

Además de Raphinha, Flick también está teniendo estos días entre algodones a Araujo. El uruguayo, que contra el Albacete ya demostró estar recuperado de sus problemas mentales anotando incluso el 0-2, tuvo que ser sustituido en tierras manchegas por culpa de unos calambres.

El central charrúa estuvo entrenando con total normalidad este jueves y, salvo nuevo contratiempo, formará parte de la convocatoria que se medirá al Mallorca. Eso sí, quizás Flick podría reservarlo y no sacarlo de inicio.

Por último, el equipo azulgrana recibirá al Mallorca con una mirada puesta en su lista de apercibidos de sanción. Y es que tanto Frenkie de Jong como Gerard Martín están a una cartulina amarilla de perderse un partido por castigo federativo.