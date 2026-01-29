Raphinha rompe su silencio y habla muy claro sobre la votación final en el Balón de Oro de 2025

El jugador del Barcelona se mostró tajante sobre la elección en el prestigioso premio que se entrega cada año, que reconoce al mejor futbolista de la anterior temporada y en la última edición el ganador fue Dembélé, acabando del brasileño en la quinta posición

Raphinha está siendo uno de los jugadores más destacados en el Barcelona. En su cuarta temporada, el jugador de 29 años se considera indiscutible para Hansi Flick y así lo demuestra en cada partido con el equipo azulgrana. De hecho, viene de ver puerta ante el Copenhague y Real Oviedo, además de ser el MVP de la pasada Supercopa de España. En este sentido, el internacional con Brasil ha querido ensalzar esos números criticando al mismo tiempo la votación final del Balón de Oro de 2025, donde quedó quinto y fue proclamado campeón Dembélé.

Raphinha, unos números de líder en el Barcelona de Hansi Flick

El Barcelona puede presumir de tener a Raphinha en sus filas. El delantero brasileño ha firmado hasta la fecha trece goles entre todas las competiciones, LaLiga EA Sports, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, viene de ser el MVP del pasado torneo celebrado nuevamente en Arabia, registrando cuatro tantos y una asistencia entre los encuentros ante el Real Madrid y Athletic Club. Esto le ha hecho convertirse en una pieza capital, donde su ausencia lo ha notado el equipo azulgrana esta temporada. De hecho, los de Hansi Flick han perdido cuatro partidos esta temporada con la baja del jugador de 29 años, contra el PSG, Sevilla, Real Madrid y Real Sociedad. Además, fue uno de los artífices de los éxitos de la entidad culé la pasada campaña, alcanzando el triplete nacional y quedándose a las puertas de llegar a la final de la Copa de Europa.

Sin embargo, una de las razones del buen rendimiento de Raphinha es Hansi Flick, al que elogió de esta manera en una entrevista concedida a Sofascore: "Flick fue quien prácticamente me hizo tener la mejor temporada de mi carrera. Me dio confianza cuando creo que nadie más lo hizo, ni siquiera yo mismo". Además, el técnico del Barcelona ha caído de pie en el conjunto culé, ganando en su primera temporada LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España y volviendo a levantar en su segunda el torneo disputado en Arabia, venciendo al Real Madrid en una final agónica que acabó 3-2 a favor de los azulgrana.

Raphinha muestra su disconformidad con el Balón de Oro de 2025

Por otro lado, Raphinha, en el medio anteriormente citado, fue muy claro hablando de la votación del Balón de Oro de 2025, donde quedó finalmente el quinto clasificado, por delante de Salah, Vitinha, Lamine Yamal y Dembélé, el ganador: "Estaba molesto. Esperaba estar al menos entre los tres primeros. Me pondría primero. Un premio individual no puede basarse en una sola competición. Por los títulos que gané, los números que conseguí y todo lo que aporté, creo que merecía ganarlo. Aún así, Dembélé y Lamine Yamal también tuvieron temporadas espectaculares".

Por otra parte, Raphinha habló de la figura de Ancelotti, con el que comparte vestuario en la selección de Brasil: "Me sorprendió mucho. La forma como trabaja, la manera en que se mantiene cerca de los jugadores… marca una diferencia enorme. Con su llegada a la Selección, volvimos a reconectar". Por último, Raphinha rechazó la idea de ser entrenador: "Ni pensarlo. La vida de un entrenador es demasiado exigente. Llegas antes que todos, te vas después que todos y prácticamente vives en hoteles. No es justo para tu familia".