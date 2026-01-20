Flick habla sobre la salida de Ter Stegen, el estado de Raphinha y la participación de Pedri en la Champions League
El técnico germano ha repasado en la rueda de prensa previa al partido frente al Slavia de Praga todos los temas de la actualidad azulgrana
Tras la derrota sufrida un año más en Anoeta, habla Hansi Flick en rueda de prensa antes de medirse al Slavia de Praga. Dice el refrán que cuando veas las barbas de tu vecino cortar pongas las tuyas a remojar. Y cuando todo parecía que el Real Madrid estaba muerto en LaLiga, los blancos se han colocado a sólo un punto de su equipo. Y encima les va a tocar jugar en Copa del Rey contra su verdugo, el Albacete.
Por eso y porque van por detrás de los madridistas en la tabla de la Champions League, el germano sabe que, por mucho que haya encadenado hasta once victorias consecutivas, su presente en el club azulgrana no es para nada tranquilo. Porque este año se le va a medir por su papel en la máxima competición europea. Y por el momento no va nada bien.
El preparador barcelonista ha comparecido son semblante serio y tenso como siempre y ha repasado todos los temas de la actualidad azulgrana: “Esto es la Champions League. Cada partido estamos bajo presión. Tenemos que rendir bien porque ellos tienen buena defensa, una presión alta… han tenido mucho tiempo para preparar este partido. Queremos ganar los dos partidos y sumar los seis puntos”.
Sobre su próximo rival, Flick avisa: "Tenemos que rendir bien porque ellos tienen buena defensa, una presión alta… han tenido mucho tiempo para preparar este partido".
En cuanto a los suyos, ha admitido que tienen que corregir ciertos aspectos del juego: “Nosotros tenemos el potencial para mejorar y tenemos que hacerlo. Seguimos con lo mismo, hay que ganar cada partido y entrenar para mejorar. Es lo que hacemos siempre. Tenemos un equipo muy joven”.
Y lo que no quiere Hansi es que los suyos pongan excusas: “Lo bueno es que todos tendrán que correr para tener más calor. Ya en los partidos pasados nos entrenamos en casa y viajamos por la tarde. Esta vez cambiamos y nos vamos a adaptar al frío entrenando aquí. Es parte de nuestra preparación”.
Flick confirma también la salida de Ter Stegen
Por otro lado y en cuanto a las novedades de su plantilla, no pudo evitar que le preguntaran por la salida de Ter Stegen, confirmada por uno de sus pupilos: “¿Quién lo ha confirmado? ¿Balde? Pues ya está. Esta mañana Marc dijo que se iba a Girona. Es un buen portero, pero para nuestro futuro tomamos otra decisión. Le deseo lo mejor porque es un portero fantástico. Espero que le vaya bien también en el Mundial”.
Por último, en cuanto al estado físico de Raphinha y Pedri, el técnico alemán también fue muy contundente: "Raphinha se entrenó ayer y espero que esté bien para mañana y a Pedri le pregunté cómo estaba después del partido y estaba bien. Le pregunté y me decía que estaba bien. Es muy importante para esta parte del campo”.