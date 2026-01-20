Hansi Flick deja fuera a Ter Stegen de la convocatoria para la Champions y el Barcelona anuncia una lesión de última hora

El portero alemán no viaja a Praga y su salida, en forma de cesión, al Girona parece inminente, que se suma a la baja de un Ferran Torres, que estará apartado de los terrenos de juego, aproximadamente, 10 días por un problema muscular en su pierna derecha

El Barcelona ha hecho oficial la convocatoria para enfrentarse al Slavia Praga en el día de mañana, en el encuentro correspondiente a la jornada 7 de la UEFA Champions League. En la misma, Hansi Flick ha dejado fuera a Ter Stegen, que ya tiene un acuerdo con el Girona, por lo que su salida al conjunto de Míchel parece inminente. Por otro lado, Cancelo es otra de las bajas ya que no puede participar en esta primera fase, además de Lamine Yamal que está sancionado. Por último, Ferran Torres ha sufrido una lesión que le tendrá ausente 10 días.

Ter Stegen no viaja a Praga y su salida al Girona es inminente

Una de las novedades en la lista del Barcelona para viajar a Praga ha sido la ausencia de Ter Stegen, que tiene ya cerrada su salida al Girona y el anuncio por parte del conjunto de Míchel podría ser oficial en los próximos días. De esta manera, el portero de 33 años comenzará una nueva etapa, hasta final de temporada, con el objetivo de disputar unos minutos que le sirvan para ir convocado con Alemania al Mundial de 2026. Por ello, Hansi Flick ha llamado a Kochen, meta de La Masía que se ha sumado a la convocatoria del Barcelona para disputar mañana el choque contra el Slavia Praga, decisivo para los intereses del club en esta edición de la UEFA Champions League. En este sentido, cabe recordar que los azulgranas se sitúan en la decimoquinta posición de la tabla con 10 puntos, por lo que una derrota ante los de Jindřich Trpišovský le dejaría complicado al equipo culé poder terminar esta fase entre los ocho primeros.

Por otro lado, Joao Cancelo también se ha sumado a la baja de Ter Stegen, ya que no puede disputar esta primera fase de la UEFA Champions League. El portugués, si se termina clasificando el Barcelona, podrá volver a jugar la Copa de Europa de azulgrana en los dieciseisavos u octavos de final de al competición, dependiendo del puesto en el que acaben los de Hansi Flick. Además, Lamine Yamal vio tarjeta amarilla en el encuentro ante el Eintracht en el Camp Nou, que resultó en victoria para los azulgrana por 2-1 con doblete de Koundé, por lo que el futbolista de 18 años deberá cumplir por acumulación de las mismas. Por último, Ferran Torres es la mala noticia de la convocatoria, ya que ha sufrido una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha, que le tendrá apartado unos diez días, tal y como ha confirmado el club.

La lista del Barcelona para el encuentro de Champions ante el Slavia Praga

Además, una de las buenas noticias es la vuelta de Raphinha, que ha recibido el alta médica tras ser baja en el último encuentro ante la Real Sociedad en Anoeta. De esta manera, la convocatoria del Barcelona para visitar al Slavia Praga queda formada por los siguientes jugadores: Joan Garcia, Szczesny y Kochen; Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Jofre y Koundé; Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal y Tommy; Lewandowski, Raphinha, Rashford, Roony, Juan Hernández y Dani Rodríguez.