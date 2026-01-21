Slavia Praga - Barça: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Champions League

El FC Barcelona visita hoy al Slavia de Praga en la fase de liga de la Champions League con la necesidad de seguir sumando, mientras que el conjunto checo confía en hacerse fuerte ante su afición

Marcus Rashford en un partido de la fase de liga de la Champions League.CORDON PRESS

El FC Barcelona afronta hoy un nuevo compromiso de Champions League con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan mantenerse bien situado en la fase de liga. Los azulgranas llegan a esta cita tras un recorrido irregular en la competición, en el que han alternado buenos partidos con otros más discretos, lo que les obliga a no fallar ante un rival, a priori, de menor entidad.

El Slavia de Praga, por su parte, encara el encuentro con la intención de competir ante uno de los grandes del continente. El conjunto checo no atraviesa una situación sencilla en la clasificación europea, pero confía en hacerse fuerte como local para sumar puntos que mantengan vivas sus opciones de avanzar de ronda.

El Slavia de Praga confía en su orden defensivo

El equipo checo es consciente de la diferencia de potencial con respecto a su rival, pero intentará plantear un partido serio desde el orden defensivo. El Slavia buscará cerrar espacios, reducir el ritmo del juego y aprovechar cualquier error o acción a balón parado para generar peligro. Ante su afición, el conjunto local espera ofrecer una versión competitiva que le permita resistir durante muchos minutos y poner en dificultades al Barcelona.

El Barcelona, a reaccionar en Europa

El Barcelona llega a este encuentro tras caer en Liga frente a la Real Sociedad en un partido marcado por la polémica arbitral, un resultado que dejó sensación de injusticia en el conjunto azulgrana. El equipo de Hansi Flick buscará que ese tropiezo no tenga continuidad en la Champions League, una competición en la que necesita regularidad para cumplir sus objetivos. Con una plantilla superior en lo individual, el Barça intentará imponer su juego y controlar el encuentro, aunque es consciente de que cualquier exceso de confianza puede complicar el duelo en un escenario exigente como el Fortuna Arena.

Posibles onces del Slavia Praga - Barça en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League

Slavia de Praga: Jindrich Stanek, Tomas Holes, Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, David Doudera, David Moses, Christos Zafeiris, Youssoupha Sanyang, Mojmir Chytil, Lukas Provod y Tomas Chory.

FC Barcelona: Joan Garcia, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Balde, Bernal, Casadó, Fermín, Rashford, Lewandowski y Bardghji.

Slavia - Barça: fecha y horario de la jornada 7 de la Champions League

El encuentro de la jornada 7 de la Champions League entre Slavia de Praga y FC Barcelona está programado para el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas, en el estadio Fortuna Arena.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 7 de la Champions League entre Slavia y Barça?

El Slavia de Praga - Barça de la jornada 7 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo seguir online el Slavia - Barça, encuentro de la jornada 7 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Slavia - Barça de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Fortuna Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.