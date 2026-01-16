El Girona y Ter Stegen, final infeliz en Barcelona

La decisión de Hansi Flick de poner a Joan García en la Copa del Rey ha acabado con las esperanzas del cancerbero germano, quien no ha dudado en decantarse por salir en este mercado invernal rumbo a Montilivi. Y lo peor es que será el Barça quien se coma casi toda su ficha salarial

Ter Stegen lo tenía muy claro. Hasta que Hansi Flick dio el once inicial para el duelo copero en El Sardinero frente al Racing de Santander. El alemán tenía esperanzas de, al menos, ser el portero azulgrana en la Copa del Rey y, de llegar a la final, sentirse importante y llegar con algo de rodaje al Mundial.

Sin embargo, su compatriota volvió a apostar por Joan García y este volvió a ser fundamental para que los culés lograran el pase a cuartos de final con una malo milagrosa en el tiempo de añadido, acaparando nuevamente todas las portadas y recibiendo elogios de todos los colores.

Una decisión y una mano que han terminado despertando del sueño al propio Ter Stegen, quien horas después daba luz verde para completar su cesión al Girona. El meta alemán sabe que Míchel le lleva queriendo desde hace tiempo, puesto que su juego con los pies encaja a la perfección con el modelo de juego del técnico rojiblanco. Pero aun así, quería apurar sus opciones de competir con Joan García. Hasta que no ha podido más.

Tal y como ha informado la Cadena SER, tan sólo queda que el Barça le dé permiso para no tener que viajar el domingo a Donostia para el partido de Liga ante la Real Sociedad y cerrar este mismo fin de semana su préstamo hasta final de la presente temporada.

Después de 12 años en Barcelona, Ter Stegen pondrá rumbo a Girona para intentar cumplir con el requisito que le marcaron Julian Nagelsmann y Rudi Völler en Alemania: jugar con regularidad para ir al Mundial.

¿Quién pagará la elevada ficha de Ter Stegen?

Y mientras en Girona estaban preocupados por el salario del meta germano, finalmente y según apunta dicha información, el Barcelona y el propio portero han dado su brazo a torcer. El club azulgrana le seguirá pagando el 90% de su ficha y el Girona el 10% restante, que no llegará ni a un millón de euros.

Y es que en el Barça tampoco quieren desprenderse de Ter Stegen porque aún tiene dos años más de contrato, hasta 2028. Y en los despachos azulgranas saben que podría hacer un buen papel tanto en el Girona como en el Mundial y revalorizarse de nuevo pese a las múltiples lesiones que ha tenido en los últimos tiempos. Eso sí, para ello primero deberá quitarle el puesto a Paulo Gazzaniga, dueño de la portería gerundense hasta la fecha.