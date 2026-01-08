Joan García hace historia en el Barça y Ter Stegen ya prepara las maletas rumbo a Girona

Tras dejar una vez más la portería a cero ante el Athletic, el conjunto azulgrana ha igualado un registro que no conseguía desde 2020. Mientras tanto, el meta alemán no sufre lesión alguna y ya se está ejercitando con vistas a salir en este mercado invernal

Mientras España entera se relame por el futuro de la selección si finalmente Luis de la Fuente decide convocar a Joan García el próximo mes de marzo y darle las llaves de la portería absoluta, en el FC Barcelona están alucinando al ver como están mejorando unos datos que preocupaba desde hace ya algunos años. Concretamente, los goles encajados.

Pues bien, gracias a otra solvente actuación del meta catalán en la semifinal de la Supercopa de España que disputó el equipo de Flick contra el Athletic (5-0), el conjunto catalán ha conseguido sumar su quinta portería a cero consecutiva, algo que no ocurría desde la era de Quique Setién, quien no salió muy bien parado del Camp Nou pese a dicho registro.

Y es que defender el área azulgrana siempre ha sido la asignatura pendiente del técnico barcelonista desde su llegada. El jugar con una defensa tan adelantada le hace correr muchos riesgos y encajar múltiples goles. Sin embargo, parece que los culés han encontrado los automatismos defensivos necesarios para recibir menos dianas en su casillero. Y, por supuesto, gracias a las soberbias actuaciones del propio Joan García, quien ha salvado en estos partidos más de un gol cantado a bocajarro.

Nueve victorias consecutivas suma el Barcelona

Además de estos registros defensivos, el FC Barcelona no pierde desde que cayera ante el Chelsea (3-0) el pasado 25 de noviembre en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Desde entonces, el conjunto catalán ha contado por victorias los nueve partidos que ha disputado entre LaLiga (6), la 'Champions (1), la Copa del Rey (1) y la Supercopa de España (1).

En este último mes y medio, entre Joan García, que ha defendido la portería azulgrana en ocho partidos, y Marc-André ter Stegen, titular en la eliminatoria copera contra el Guadalajara (0-2), el Barça ha encajado seis goles en nueve partidos.

Antes de esta etapa sin conocer la derrota, el Barça disputó dieciocho partidos, con un balance de 12 victorias, 4 derrotas y 2 empates, en los que Joan García encajó 8 goles en 9 duelos, y Wojciech Szczesny 17 en el mismo número de encuentros.El último gol que encajó el Barça fue hace un mes, el 9 de diciembre de 2025, en la victoria frente al Eintracht Fráncfort (2-1) en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

A por el récord de Luis Enrique

Ahora, Hansi Flick tiene un complicado reto por delante, sobre todo, porque le espera una final de la Supercopa en los próximos días, ante el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Si consigue ganar este título o perderlo manteniendo su portería a cero, el técnico alemán tendrá a su alcance el registro que logró Luis Enrique como entrenador del Barcelona.

El preparador asturiano enlazó en 2014 -entre el 24 de agosto y el 30 de septiembre- siete partidos dejando la portería azulgrana a cero. Y al término de esa temporada el Barcelona ganaría los tres títulos: Copa, Liga y Champions League.

Ter Stegen no sufre lesión y siguen las negociaciones con el Girona

Y lo que parecía un nuevo adiós para Marc André ter Stegen tras abandonar la concentración del Barcelona en tierras árabes, veinticuatro horas después todo se ha esclarecido para el meta alemán. El club, por mediación de Deco durante la previa del choque ante el Athletic, confirmó que el cancerbero no sufre ninguna lesión, simplemente unas molestias de las que ya ha comenzado a tratarse para ejercitarse lo antes posible.

De hecho, este jueves ha acudido la Ciutat Esportiva para realizar algunos ejercicios preventivos para mejorarse de dichas. Las exploraciones realizadas han sido tranquilizadoras, tanto así que el club no contempla hacer ningún comunicado informando del alcance de su lesión pues es inexistente. Y fruto de ello, las conversaciones con el Girona, según apunta el diario Mundo Deportivo, continúan su curso para intentar cerrar una cesión en este mercado invernal.

Aunque podría tardar unos días en oficializarse, todo parece indicar que salir en condición de préstamo rumbo a Montilivi es la mejor opción para contentar a todas las partes implicadas. La cercanía de Barcelona, donde Ter Stegen vive con su familia, y el modelo de juego de Míchel encajaría en los planes del meta germano. De hecho, hay muchos que piensan que su marcha de Yeda ha sido más provocado por esta operación que por su lesión realmente. La única piedra podría ser que el Barça se enrocara en la cantidad que el Girona debe asumir de su ficha.