Joan García obliga al Barcelona a cerrar la operación deseada por el Girona

La actuación del cancerbero azulgrana en el derbi catalán ha allanado mucho el camino para cerrar un fichaje que se presenta complicado, pero no imposible para el equipo de Míchel: Ter Stegen

Al igual que Gonzalo en el Real Madrid, Joan García ha sido el nombre propio que ha destacado en el FC Barcelona este fin de semana. Aunque ya todos sabían que era un guardameta espectacular, su actuación ante su exequipo, el Espanyol, después de recibir todo tipo de provocaciones, le han consagrado como uno de los mejores porteros del mundo.

De esta forma, si antes del derbi catalán alguien dudaba sobre quién debía ser el cancerbero titular en el equipo de Flick, el debate quedó cerrado hasta la próxima temporada, como mínimo.

Y fruto de la soberbia actuación del meta barcelonista en el RCDE Stadium, en Girona han comenzado a frotarse las manos porque esto les beneficia claramente en sus pretensiones en este mercado de invierno. Los de Montilivi quieren hacerse con los servicios de otro de los porteros azulgranas, Ter Stegen.

El olvidado para el técnico alemán se ha convertido en el objetivo prioritario para Míchel, entrenador del conjunto gerundense. “Es un jugador top, a todo el mundo le gustaría tener a un portero como Ter Stegen”, manifestó antes de que se acabara el 2025 el propio preparador del Girona cuando le cuestionaron por dichos rumores en Gala de las Estrellas del Fútbol Catalán.

El Mundial, otro factor que ayuda al Girona

El problema ahora mismo que hay para incorporarle sólo es uno, su alta ficha económica, porque está claro que en el Barcelona, salvo lesión del propio Joan García o del polaco Szczęsny, no va a jugar. Y fichar por el Girona podría ser la solución perfecta para todas las partes, ya que, de seguir así, la presencia de Ter Stegen en el Mundial comienza a peligrar.

Flick sólo le ha dado minutos en la Copa del Rey ante el Guadalajara y consiguió dejar la portería a cero en su regreso con el Barcelona. Pero pocas oportunidades más de nivel le dará a su compatriota viendo el nivel mostrado por Joan García.

Sin duda, la cesión, que es la única vía que les queda a todas las partes implicadas, contentaría a todas las partes: Ter Stegen volvería a tener el protagonismo deseado después de su lesión; el FC Barcelona se ahorraría parte del salario de un jugador que no va a jugar y que, por lo tanto, está perdiendo valor en el mercado; y el Girona incorporaría a un portero top que encajaría a la perfección en el modelo de juego de Míchel.

¿Cuánto dinero le puede ofrecer el Girona a Ter Stegen?

El orgullo de Ter Stegen está tocado. Eso nadie lo duda. El cancerbero alemán ha pasado de ser un ídolo en el FC Barcelona a ser el gran olvidado en la plantilla que dirige Hansi Flick, por culpa de las lesiones. El meta germano ha dicho ya por activa y por pasiva que piensa demostrar que puede competirle a Joan García el puesto. Pero la realidad, por el momento, es totalmente otra y el cancerbero catalán, con su actuación ante el Espanyol, sigue ampliando distancias con él.

Y fruto de ello, el Girona ha sacado ya su calculadora para ver cuánto dinero le podría ofrecer al portero barcelonista en la cesión. En la actualidad, la entidad rojiblanca está casi sin margen salarial. Sólo con la salida del portero internacional croata Livakovic, quien está buscando destino también estos días, el club gerundense podría aumentar esa ficha para Ter Stegen. Eso sí, la marcha del balcánico sólo liberaría 300.000 euros. Sin duda, una cantidad seguramente insignificante para el club azulgrana. Pero si nadie ofrece más, la puja sólo tendría un final para todos.