El infierno que vivió Joan García en el Espanyol-Barcelona y las reacciones de sus compañeros

El meta azulgrana se disfrazó de héroe en su vuelta al feudo perico. Pese a que tuvo que soportar todo tipo de insultos, mantuvo su concentración para ser decisivo en el triunfo de los de Flick

Del infierno a la gloria en 96 minutos. Los que tardó Joan García en silenciar a la parroquia del RCDE Stadium y recolectar otro puñado de elogios más para sus vitrinas. Y es que el meta del FC Barcelona fue el auténtico héroe del partido, siendo decisivo con sus paradas para mantener las tablas en el marcador hasta la recta final del mismo, donde los goles de Dani Olmo y Lewandowski terminaron decantando la balanza para los culés y sentenciando el derbi catalán.

El cancerbero azulgrana tuvo que soportar una dura semana a través de las redes sociales y, en la previa del encuentro, los aficionados más radicales del Espanyol pidieron literalmente hasta "su cabeza". Durante el envite, el fondo blanquiazul, donde se sitúa el grupo de animación, decidió sacar pancartas de ratas en el minuto 13 de partido, curiosamente el número que lleva Joan García como dorsal. Y, como era de esperar, cada vez que tocó el balón, el griterío y los silbidos fueron en aumento para recordarle que les había dejado tirado. Pero lo que se vio fue que su fortaleza mental está por encima de todo esto. Es lo que tienen los cracks de verdad. Y fruto de esto le llegó la recompensa final.

Y no sólo por el abrazo final de su excompañero Dmitrovic (como se observa en la foto principal que ilustra esta noticia), sino porque el vestuario barcelonista quedó rendido de nuevo a sus pies. O a sus manos, mejor dicho.

Con tan sólo 24 años ha cautivado a todos y ha mandado a la sombra a dos ilustres como Ter Stegen, muy castigado por las lesiones, y a Szczęsny. Los 25 millones que desembolsó el Barça por él van camino de ser una de las operaciones más baratas de la historia. Y sus compañeros ya saben lo que tienen detrás y eso da mucha seguridad jugando. Y también muchos puntos.

El vestuario del Barcelona se rinde ante Joan García

Uno de los primeros en felicitarle a través de Movistar fue el autor del primer gol culé, el centrocampista Dani Olmo: "Es increíble, es un porterazo y nos va a dar mucho. Ha hecho un partidazo ante su exafición y eso no es fácil".

Asimismo, Fermín García, el otro héroe azulgrana de la noche, también se detuvo para comentar la actuación estelar del cancerbero catalán: "Joan García es espectacular, es un porterazo. Hoy era un día difícil para él después de toda la presión. Ha hecho un partidazo y estamos muy contentos de que sea jugador del Barça".

Hansi Flick saca pecho de su fichaje en verano

Pero, sin duda alguna, si hay alguien contento en las filas barcelonistas ese es el técnico Hansi Flick: "Ha jugado fantástico. Es muy importante tener a un jugador como Joan García. Cuando lo ves en un partido así, es fantástico. Los grandes equipos tienen porteros así. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de ficharle el pasado verano. Joan García es uno de los mejores porteros del mundo".