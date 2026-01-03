Espanyol - Barcelona, en directo el partido de la jornada 18 de LaLiga en vivo online

Espanyol y Barcelona se enfrentan en el derbi barcelonés para dar comienzo al nuevo año en LaLiga, como parte de la jornada 18. El actual líder de la competición se mide ante un conjunto perico que vive un estado de forma extraordinario y quiere luchar por un puesto en la Champions League

El conjunto de Manolo González está de dulce. Los pericos encadenan 5 victorias consecutivas y miran con orgullo a los puestos de Champions League. Con 33 puntos, buscan superar al líder para entrar de lleno en la lucha por estar entre los cuatro primeros clasificados

El líder de LaLiga se desplaza hasta Cornellà con 46 puntos y la tranquilidad de no haber perdido un duelo en liga desde el 26 de octubre. En general, suman 7 triunfos consecutivos, queriendo firmar hoy el octavo para llegar con un extra de motivación a la Supercopa de España

Esta noche se miden en el RCDE Stadium el líder contra el quinto clasificado, Barcelona y Espanyol, dos de los equipos más en forma de LaLiga, quieren ofrecer un espectáculo a la altura de un derbi

El encargado de dirigir el encuentro entre Espanyol y Barcelona llega con polémica. Víctor García, colegiado catalán, será el encargado de poner orden sobre el césped, mientras que, Juan Luis Pulido le brindará su apoyo desde el VAR

El RCDE Stadium acoge en su primer partido del año todo un derbi barcelonés entre Espanyol y Barcelona. El conjunto de Manolo González, quinto clasificado en liga, se mide al líder con la intención de dar el salto a los puestos de Champions League, mientras que, los de Hansi Flick, quieren mantener su ventaja frente al Real Madrid antes de la Supercopa de España.

Así llega el Espanyol

El conjunto perico llega en un momento de forma envidiable, predecible solo por el aficionado más optimista al inicio de temporada. La plantilla de Manolo González encadena 5 victorias consecutivas y entra en la pelea por una plaza en la próxima Champions League. Su última derrota en Primera división fue hace casi dos meses, cuando el Villarreal se impuso por 0-2 el 8 de noviembre. Tan solo el mal recuerdo de la eliminación en Copa del Rey ante el Atlético Baleares puede manchar una campaña para enmarcar.

Con 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas, el Espanyol se sitúa quinto con 33 puntos. El equipo tiene un amplio colchón antes de quedar fuera de los puestos europeos y, si mantiene la dinámica, será un serio candidato para acceder a la máxima competición internacional de clubes.

Así llega el Barcelona

El equipo azulgrana es el líder de LaLiga. Tras ocho victorias consecutivas en la competición, los pupilos de Hansi Flick no conocen la derrota en liga desde el 26 de octubre, cuando se disputó ‘El Clásico’ en el Santiago Bernabéu, dejando un 2-1 como marcador final.

Una vez finalice el encuentro de esta jornada, el Barcelona tendrá que cambiar su mentalidad para afrontar una eliminatoria, las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club. Por ello, los azulgranas buscarán una gran victoria en el derbi para ir con un extra de motivación a buscar el primer título del año.

Tras solo sufrir 2 derrotas, 1 empate y cosechar 15 grandes victorias, el Barcelona es líder indiscutible de LaLiga con 46 puntos en 17 jornadas. Una estadística increíble, que crece si analizamos los números, donde la plantilla ha sido capaz de anotar 51 goles, encajando tan solo 20, lo que les da una diferencia de 31 tantos, siendo la más amplia de la competición, sacando una ventaja de 15 goles a favor al segundo al segundo conjunto más ofensivo, el Real Madrid.

Por todo ello, este derbi barcelonés se presenta como uno de los más igualados de los últimos años, con dos equipos en racha, que en la clasificación son separados por 13 puntos, un dato que cobra mayor importancia si tenemos en cuenta la situación del Espanyol que, hace dos temporadas, se encontraba en Segunda división.