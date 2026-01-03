Alineaciones Espanyol - Barcelona: Alineación probable de Espanyol y Barcelona en el partido de la jornada 18 de LaLiga

El Espanyol, que recupera efectivos, recibe en el RCDE Stadium al FC Barcelona como parte de la jornada 18 de LaLiga, la primera de 2026, que presenta un derbi barcelonés. Por su parte, Hansi Flick, con una defensa en cuadro, tendrá que modificar posiciones en su once inicial

El Espanyol inicia el 2026 en su casa, el RCDE Stadium, con un magnífico derbi barcelonés ante el FC Barcelona, líder de LaLiga. Con el conjunto perico en plena forma y grandes noticias con respecto a los lesionados, el equipo blaugrana tendrá una gran desafío para llevarse los tres puntos, teniendo en cuenta la ardua tarea que será para su entrenador, Hansi Flick, elaborar un once inicial con una defensa bajo mínimos.

El regreso del capitán perico

La gran noticia de en este inicio del año en el Espanyol tiene nombre y apellido: Javi Puado. El capitán blanquiazul ha recibido el alta tras permanecer fuera de los terrenos de juego casi tres meses, tras sufrir un esguince en la rodilla y optar por un tratamiento conservador. Con pocas posibilidades de entrar de inicio, veremos si el delantero cuanta con algunos minutos en el derbi.

Además, otra buena noticia para Manolo González es el regreso de Ramón Terrats, que a principios de diciembre fue baja por una lesión en el bíceps femoral. Con esta actualización médica, el técnico perico tan solo cuenta con la ausencia de Charles Pickel, que se encuentra disputando la Copa África con la Selección del Congo.

Con una enfermería vacía, se espera a un Espanyol de gala para buscar una importantísima victoria ante su afición en el inicio del nuevo año.

Una defensa bajo mínimos

En la situación contraria se encuentra Hansi Flick, entrenador del Barcelona que, tras las bajas de Araujo, por motivos de salud mental, y Andreas Christensen, tras una rotura parcial de ligamento cruzado anterior, tan solo cuenta con un central puro en la plantilla, Pau Cubarsí, y las opciones de Koundé, Eric García y Gerard Martín.

Con lo visto hasta ahora, muy posiblemente sea Martín quien ocupe la posición de central zurdo, mientras el ataque, con jugadores muy en forma, será la zona menos previsible en el once azulgrana. Con tan solo cuatro posiciones por ocupar, se presentan hasta seis candidatos para partir de inicio.

Lamine Yamal y Raphinha son fijos en los planes de Flick, tras consagrarse como las estrellas del proyecto culé. Por ello, la punta de ataque y el mediocentro ofensivo se encuentran en serias dudas, con un Ferran Torres que compite con Lewandowski, y un Fermín López que hace lo propio con Rashford.

Once titulares probables del partido Espanyol - Barcelona, de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Roberto, Pere Milla.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Fermín, Pedri; Lamine Yamala, Ferran Torres, Raphinha.