Araujo vuelve a los entrenamientos de Hansi Flick pero su presencia contra el Espanyol no está confirmada

El jugador uruguayo está de regreso en Barcelona y todo apunta a que será uno más en la sesión de hoy dirigida por el técnico alemán, aunque su participación en el duelo del sábado contra los de Manolo González no está asegurada

Ronald Araujo ya está de vuelta en Barcelona. El central ha estado recuperándose anímicamente de los últimos problemas que ha tenido, sobre todo tras la derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde fue expulsado en la primera parte y los de Hansi Flick se fueron con un 3-0 en contra. Por ello, el uruguayo decidió marcharse a Israel para desconectar, siendo baja indefinida en la plantilla. De esta manera, el futbolista de 26 años apunta a reaparecer en el entrenamiento de esta tarde, que será en el Johan Cruyff a puerta abierta para los aficionados.

Araujo vuelve tras su marcha a Israel

El Barcelona vuelve en el día de hoy a los entrenamientos tras el parón por Navidad. El conjunto de Hansi Flick pondrá ya el foco en el encuentro de este sábado contra el Espanyol en el RCDE Stadium, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Para ello, el técnico alemán podría contar o al menos preparar el partido con la presencia de Ronald Araujo, que apunta a ser una de las novedades en la sesión de esta tarde, tal y como ha informado el medio Mundo Deportivo. El central solicitó al club un parón para recuperarse mentalmente, siendo baja indefinida y sin fecha concreta de regreso, por lo que ha estado apartado de los terrenos de juego todo el mes de diciembre, además de ausentarse para el duelo ante el Alavés en el Camp Nou, que acabó en victoria azulgrana por 3-1. Sin embargo, el mismo medio no confirma su presencia en el choque frente a los de Manolo González de este fin de semana, ya que el jugador, según la fuente citada, "no se marca ningún plazo para volver a jugar".

De esta manera, la presencia de Araujo en la convocatoria del partido contra el Espanyol se mantiene en una incógnita, pese a que las informaciones apuntaban al regreso del futbolista este sábado en el derbi del RCDE Stadium. Sin embargo, el central puede ser la buena noticia en el entrenamiento de hoy de Hansi Flick, que recuperaría un refuerzo más de cara a un mes de enero donde el Barcelona disputará como mínimo seis partidos, a expensas de si se clasifica a la final de al Supercopa de España, donde se verá las caras antes con el Athletic Club. Por otro lado, la plantilla pone el foco en acabar en lo más alto de la clasificación de la UEFA Champions League, ya que actualmente se sitúan en la decimoquinta posición con diez puntos.

El Barcelona, supera la cuesta de diciembre con pleno de victorias

Pese a la baja de Ronald Araujo durante el mes de diciembre, el Barcelona de Hansi Flick ha conseguido un pleno de victorias, donde ha disputado encuentros de LaLiga EA Sports, UEFA Champions League y Copa del Rey. El central uruguayo, por su parte, venía siendo titular y teniendo protagonismo con el conjunto azulgrana pero el técnico alemán ha decidido apostar por Gerard Martín junto a Cubarsí, lo que le ha servido para darle una nueva solución de cara a la segunda parte de la temporada.