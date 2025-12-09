Araujo se marcha de viaje espiritual a Israel

El uruguayo recibe permiso del club para desconectar en Israel y superar el bloqueo mental que arrastra desde su expulsión ante el Chelsea

Ronald Araujo ha decidido parar. El central del Barça, profundamente afectado tras la expulsión que sufrió en la última Champions ante el Chelsea, ha emprendido un viaje espiritual a Israel con el objetivo de recomponerse emocionalmente antes de volver a competir.

El defensa, que lleva semanas sin sentirse preparado para jugar, ha recibido el apoyo total de Hansi Flick y del club, que entienden que su prioridad ahora es recuperar estabilidad mental. El futbolista considera este retiro un paso necesario para volver a estar al cien por cien.

El peso de la expulsión en Stamford Bridge y la búsqueda de calma en Israel

La tarjeta roja ante el Chelsea marcó un antes y un después para Araujo. El uruguayo quedó profundamente tocado por aquella jugada, que condicionó el rumbo del partido y dejó al equipo en inferioridad en un encuentro clave. Desde entonces, no ha logrado reponerse emocionalmente, hasta el punto de comunicar al cuerpo técnico que no estaba bien para competir. El club respetó su honestidad y le animó a priorizar su bienestar.

Araujo, muy ligado a su fe y acostumbrado a apoyarse en ella en los momentos más duros, optó por viajar a Israel en busca de un espacio de serenidad y reflexión. El defensa aterrizó en Tel Aviv en un vuelo matinal desde Barcelona para recorrer distintos lugares de interés espiritual y cultural en los días que estará fuera.

La idea es sencilla: desconectar, respirar y recuperar claridad mental. “Es un tema privado”, insistió Flick, subrayando la voluntad del Barça de proteger al jugador y evitar cualquier presión innecesaria.

Respaldado por Flick, Deco y el vestuario: el Barça quiere que vuelva cuando esté preparado

En el club se percibe un ambiente de comprensión absoluta. Tanto el staff como la dirección deportiva saben que Araujo es un futbolista emocionalmente intenso, extremadamente comprometido y que necesita sentirse fuerte para competir al máximo nivel. Sus representantes ya trasladaron a Deco la necesidad de darle unos días de pausa, un gesto que fue aceptado. La prioridad es que el uruguayo recupere estabilidad y confianza.

El Barcelona, consciente de la importancia del central tanto en lo deportivo como en el vestuario, le ha mostrado su apoyo sin fisuras. Se le ha permitido ausentarse con libertad y se le ha dejado claro que no existe prisa para su regreso. La previsión más lógica es que no dispute más partidos antes del parón navideño, aunque la decisión dependerá únicamente de cómo evolucione emocionalmente en los próximos días.