El Barça sigue de cerca la irrupción de Schjelderup en el Benfica y estudia su fichaje

La entidad azulgrana está siguiendo de cerca al delantero del Benfica, clave en el esquema de Mourinho y con contrato hasta 2028. Sin embargo, desde Portugal apuntan que las observaciones sobre el noruego "han sido muy positivas"

El Barcelona sigue mirando al mercado de fichajes con el objetivo de reforzar la plantilla de Hansi Flick. Jugadores como Lewandowski acaban contrato a final de temporada y todavía no tienen su futuro resuelto, lo que ha obliga a la dirección deportiva a comenzar a mirar diferentes opciones en el paronama mundial. En este sentido, el nombre de Andreas Schjelderup ha aparecido en escena. El delantero del Benfica está siendo seguido por ojeadores del conjunto culé, ante una posible incorporación. No obstante, cabe recordar que el noruego tiene contrato hasta 2028.

Las dudas con el futuro de Lewandowski provocan movimientos en el Barcelona

Lewandowski se ha mantenido al margen de los rumores que informan sobre intereses de otros equipos en su fichaje. Por el momento, el delantero del Barcelona no se ha querido 'mojar' sobre qué hará a partir de la próxima temporada, ya que acaba contrato a final de esta campaña, dejando su futuro abierto. De esta manera, el internacional con Polonia se expresó en una entrevista con The Athletic: "No lo sé, porque tengo que sentirlo. Por ahora no puedo decir nada sobre lo que decidiré, porque ni siquiera estoy al 50% seguro de qué camino quiero tomar. Con la edad y la experiencia que tengo no tengo que decidir ahora. Quizás dentro de tres meses sea cuando tenga que hacerlo, pero aun así no tengo estrés. Tengo que empezar a sentirlo para que sea más fácil cuando hablemos de mi futuro". De esta manera, ya con la oficialidad de la vuelta de Joan Laporta a la presidencia, el futbolista de 37 años podría tomar una decisión en las próximas semanas o alguna declaración pública que confirme sus intenciones.

En este sentido, uno de los jugadores que suenan para llegar al Barcelona es Andreas Schjelderup, tal y como ha informado el medio portugués O Jogo. De esta manera, la fuente ha apuntado unas palabras que llegan directas desde la dirección deportiva azulgrana: "Estamos siguiendo de cerca la evolución de Schjelderup. Su potencial es innegable y nuestras observaciones han sido muy positivas". Con ello, se abre una nueva variante para la delantera de la plantilla de Hansi Flick, en la que también se encuentra la duda de Marcus Rashford. El inglés está cedido hasta final de temporada, por el Manchester United y el club todavía no ha tomado una decisión sobre si ejercerá la opción de compra de 30 millones para que se convierta en jugador culé en propiedad.

Los datos de Andreas Schjelderup con el Benfica

Andreas Schjelderup es uno de los titulares fijos para Mourinho, que además viene de hacer dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos del Benfica. Además, ya ha logrado siete tantos y cuatro asistencias entre todas las competiciones, siendo importante para que el equipo esté en la parte alta de la liga portuguesa, dónde compite con el Oporto y Sporting de Portugal, principalmente. Por otro lado, el delantero noruego tiene contrato hasta 2028, por lo que le restan dos años más en el conjunto lisboeta. En este sentido, cuenta con un valor de mercado de 14 millones de euros, según el portal de datos Transfermarkt. Sin embargo, este movimiento vendría tras conocer la decisión del Barcelona con Lewandowski, que apunta a decidirse en los siguientes meses, además de Marcus Rashford, ya que comparte posición con el joven futbolista del Benfica.