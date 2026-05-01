Alessio Lisci no se cree el cuento del Barcelona y el Clásico ante el Real Madrid

El técnico italiano de Osauna compareció este viernes en la rueda de prensa previa al choque del próximo sábado ante los culés en el Sadar. Sobre los de Flick y el secreto para superarlos, apostó por "ser capaces de eliminar su fuera de juego"

Osasuna se medirá este próximo sábado a un Barcelona que en caso de vencer a los navarros en el Sadar se acercará al alirón de LaLiga EA Sports aunque todavía no sería matemático. Ese alirón podría producirse la próxima jornada cuando los de Flick reciban al Real Madrid en el Clásico de la segunda vuelta. Este viernes Alessio Lisci fue preguntado por si cree que los culés llegarán pensando en el encuentro de la próxima jornada y el italiano fue contundente.

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Alessio Lisci aprovechó para recordar el partido del pasado curso entre Osasuna y Barcelona que terminó con una dura derrota para los culés por 4-2. El italiano apostó por un Barcelona con ganas de resarcirse de esa derrota: "No creo que vengan despistados. Ademé, el año pasado aquí se le complicó. Creo que van a querer hacer un gran partido. No me veo a jugadores de cierto nivel pensando en el siguiente partido. Creo que mañana van a venir con todo y van a querer ganar".

Osasuna quiere creer en Europa con Alessio Lisci

Tras la remontada del pasado fin de semana ante el Sevilla, Osasuna tiene motivos más que suficientes para creer en Europa. Alessio Lisci apostó este viernes por ello ya que los navarros son novenos con 42 puntos tras 33 jornadas. Ahora mismo Europa lo marca el Getafe con dos puntos más que los rojillos por lo que las opciones de entrar en competición continental son reales. "Quedan cinco jornadas. Estamos ahí, a dos puntos y hay que intentarlo. Pero no tiene ningún sentido, sobretodo viniendo el Barcelona, estar mirando lejos. Creo que lo que tenemos que hacer es jugar contra ellos. Es un partido muy bonito, para competir y para seguir demostrando nuestra evolución y ya está. El objetivo de mañana tiene que ser sólo el Barça. Luego ya veremos que pasa", declaró Lisci.

Insistiendo sobre el Barcelona, Lisci trató de dar una fórmula para hacerle daño a los de Flick: "Se trata de ser capaces de eliminar su fuera de juego. Es muy complicado porque no tienes tiempo de preparar el partido porque tienes ocho minutos para cambiar una forma de jugar entera porque es un equipo que juega así. Por eso a muchos equipos les cuesta hacerlo porque los jugadores tienen sus automatismos y sus cosas que trabajan durante todo el año. De repente llega un equipo que juega de una forma completamente diferente y que defiende de una forma completamente diferente y no es fácil que el equipo sea capaz de automatizar ciertos movimientos en tan poco tiempo. Lo hemos trabajado. En la ida atacamos poco pero cuando atacamos les conseguimos pillar. A ver si mañana somos capaces de tener más continuidad y poder hacerles más daño".

Imagen del encuentro de la primera vuelta entre Barcelona y Osasuna

Las posibilidades de volver de Victor Muñoz

Uno de los nombres que ha traído malas noticias en Osasuna en los últimos días es el de Víctor Muñoz. El delantero cayó lesionado y este viernes Lisci informó de que su vuelta se podría producir antes del final de temporada: "Se trata de ser capaces de eliminar su fuera de juego. Es muy complicado porque no tienes tiempo de preparar el partido porque tienes ocho minutos para cambiar una forma de jugar entera porque es un equipo que juega así. Por eso a muchos equipos les cuesta hacerlo porque los jugadores tienen sus automatismos y sus cosas que trabajan durante todo el año. De repente llega un equipo que juega de una forma completamente diferente y que defiende de una forma completamente diferente y no es fácil que el equipo sea capaz de automatizar ciertos movimientos en tan poco tiempo. Lo hemos trabajado. En la ida atacamos poco pero cuando atacamos les conseguimos pillar. A ver si mañana somos capaces de tener más continuidad y poder hacerles más daño".

El técnico italiano también dejó caer que si Osasuna no se está jugando nada al final del curso, no se arriesgará con el delantero internacional con la Selección española: "Puede depender de todo. Como ahora mismo no sabemos plazos tampoco le hemos dado muchas más vueltas. Cuando el momento de que vuelva esté cerca, miraremos si esperamos un partido más o uno menos".