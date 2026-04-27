Bryan Zaragoza se queda sin sitio en Roma y buscará una nueva salida
El extremo del Bayern de Múnich no convence a la AS Roma, que descarta pagar su fichaje tras una cesión sin minutos y con su futuro totalmente abierto de cara al verano
La etapa de Bryan Zaragoza en la AS Roma ha llegado a su fin antes de tiempo. El club italiano ya ha comunicado que no ejecutará la opción de compra del extremo español.
El futbolista regresará al Bayern de Múnich tras una cesión marcada por la falta de minutos, en un nuevo giro dentro de una carrera irregular que le obliga a buscar destino nuevamente este verano.
La Roma toma una decisión definitiva
La decisión, adelantada por el periodista Fabrizio Romano, confirma lo que ya se intuía desde hace semanas: Bryan Zaragoza no entra en los planes del conjunto romano. La AS Roma tenía una opción de compra cercana a los 13 millones de euros, pero su escaso protagonismo ha terminado por descartar cualquier inversión. En Italia, el extremo apenas ha disputado seis partidos oficiales y no juega desde hace más de un mes.
Su participación en la Serie A ha sido testimonial, con solo cuatro jornadas disputadas y una racha de hasta siete encuentros consecutivos sin minutos. En la Europa League tampoco logró asentarse, con una presencia muy limitada en la eliminatoria de octavos ante el Bolonia.
De promesa en LaLiga a encadenar cesiones
La trayectoria reciente de Bryan Zaragoza refleja una montaña rusa difícil de sostener. Su irrupción en LaLiga con el Granada fue explosiva, destacando especialmente en partidos ante grandes rivales.
Ese rendimiento llevó al Bayern de Múnich a apostar fuerte por él, viéndolo como un extremo de futuro para dominar las bandas en Europa. Sin embargo, su adaptación al fútbol alemán no fue la esperada.
Primero llegó su cesión a Osasuna, donde recuperó sensaciones y volvió a mostrar su mejor versión. Ese rendimiento convenció al Celta de Vigo para incorporarlo en una nueva cesión, donde el malagueño sí tuvo continuidad: disputó 26 partidos, con 16 titularidades, firmando dos goles y cuatro asistencias. Cuando parecía asentado, la Roma decidió apostar por él en el mercado invernal, pagando incluso una compensación al Celta para romper su préstamo.
Un paso atrás que le deja sin Mundial
El cambio a Italia no salió como esperaba. En Roma, Zaragoza perdió protagonismo progresivamente hasta desaparecer de las rotaciones. Su último tramo de temporada ha sido especialmente duro, con apenas minutos residuales en marzo y total ausencia en las últimas semanas.
Esta situación ha tenido consecuencias más allá del club. El extremo también ha perdido presencia en la Selección española, con la que no es convocado desde hace un año. Una lesión muscular en su última convocatoria frenó su progresión internacional, y la falta de continuidad ha terminado por alejarle del radar de Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial.
El Bayern busca soluciones para su futuro
Con contrato hasta 2029, Bryan Zaragoza regresará ahora al Bayern de Múnich, donde tampoco tiene asegurado un lugar. El club alemán, que sigue compitiendo al máximo nivel europeo, deberá tomar una decisión sobre su futuro inmediato.
La opción más probable es una nueva salida, ya sea en forma de cesión o traspaso. A sus 23 años, el extremo sigue siendo un jugador con mercado gracias a su capacidad de desborde, velocidad y uno contra uno.
Sin embargo, necesita estabilidad. Encadenar tres cesiones en una misma temporada ha frenado su crecimiento y ha impedido que encuentre un entorno donde desarrollar su potencial.
Una oportunidad de mercado en verano
A pesar de todo, Bryan Zaragoza sigue siendo un perfil atractivo. Equipos que busquen desequilibrio en banda y un jugador vertical podrían ver en él una oportunidad de mercado interesante.
Su experiencia en diferentes ligas, aunque irregular, también suma valor. Ha pasado por España, Alemania e Italia en muy poco tiempo, acumulando aprendizajes que pueden ser clave en su siguiente destino.
El próximo verano será decisivo. Más allá del talento, el extremo necesita un proyecto que le dé confianza, minutos y continuidad. Solo así podrá recuperar el nivel que le llevó a ser una de las grandes irrupciones del fútbol español hace apenas dos temporadas.