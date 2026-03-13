Bryan Zaragoza fija su gran objetivo: brillar en la Roma para llegar al Mundial

El extremo español Bryan Zaragoza intenta consolidarse en la AS Roma con la mirada puesta en recuperar su lugar en la Selección de fútbol de España y acercarse al sueño de disputar un Mundial

El extremo español Bryan Zaragoza llegó a la AS Roma durante el mercado invernal con un objetivo claro: acumular minutos y recuperar protagonismo en el fútbol europeo. Su incorporación al club italiano generó expectación, ya que el atacante necesitaba continuidad para volver a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las promesas más interesantes del fútbol español.

El conjunto romano había terminado octavo en la fase de liga de la UEFA Europa League, lo que le permitió acceder directamente a los octavos de final. Sin embargo, cuando logró ese billete europeo todavía no contaba con los refuerzos de invierno, entre ellos Zaragoza y Donyell Malen, quienes debutaron posteriormente con la camiseta giallorossa en competiciones continentales.

Una llegada inesperada en el mercado de invierno

La operación que llevó al atacante español desde el Celta de Vigo al Stadio Olimpico de Roma sorprendió a muchos. Incluso al entrenador celeste, Claudio Giráldez, quien había dejado claro que prefería mantenerlo en su plantilla.

El propio Zaragoza explicó que la oportunidad apareció de forma repentina y que no dudó en aceptarla. El proyecto deportivo del técnico Gian Piero Gasperini también fue clave en su decisión. El jugador confesó que el estilo ofensivo del entrenador italiano le resultaba muy atractivo y que esperaba aprender mucho durante esta nueva etapa en su carrera.

Primeros minutos y adaptación al equipo

Desde su llegada, el extremo ha ido entrando poco a poco en la dinámica del equipo. Su debut oficial se produjo el 9 de febrero frente al Cagliari, partido en el que ingresó desde el banquillo. Días después tuvo su primera titularidad ante el SSC Napoli, encuentro en el que dejó una acción determinante al asistir a Malen para el primer gol del partido.

A pesar de ese buen inicio, Zaragoza todavía busca consolidarse en el once. Hasta el momento ha disputado cuatro partidos, participaciones que han sido intermitentes mientras completa su proceso de adaptación al fútbol italiano.

El propio Gasperini ha reconocido públicamente que el jugador necesita tiempo para integrarse completamente. Según el técnico, el español posee cualidades que pueden resultar muy útiles para el equipo, especialmente en situaciones ofensivas donde su velocidad y desequilibrio pueden marcar diferencias.

Un partido complicado ante el Bologna

Uno de sus compromisos más exigentes llegó ante el Bologna FC en el Stadio Renato Dall'Ara. En ese encuentro compartió ataque con Malen, aunque el desarrollo del partido no favoreció demasiado sus características. El sistema de juego basado en balones largos limitó su capacidad para encarar y generar regates, una de sus principales virtudes.

Durante la primera mitad tuvo una ocasión tras una rápida contra, con un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste. Sin embargo, su participación fue reducida y terminó siendo sustituido al descanso.

El partido se complicó cuando Federico Bernardeschi adelantó al Bologna al inicio del segundo tiempo. Aun así, la Roma reaccionó y logró empatar gracias a Lorenzo Pellegrini, que aprovechó un balón suelto dentro del área.

El Mundial, un objetivo a largo plazo

Más allá de su rendimiento inmediato en Italia, Bryan Zaragoza mantiene una meta clara: volver a la Selección de fútbol de España. El atacante reconoció al llegar a Roma que su gran sueño es disputar un Mundial, aunque sabe que para lograrlo necesita continuidad y actuaciones destacadas.

La competencia en las bandas es alta, con futbolistas como Nico Williams o Lamine Yamal ocupando un lugar importante en el ataque español. Por ello, el reto del extremo pasa por consolidarse en la Roma y demostrar que puede ser una alternativa real en la selección.

La temporada todavía es larga y, como reconoce Gasperini, Zaragoza tiene margen suficiente para mostrar su talento y convertirse en un jugador determinante en el tramo decisivo del curso.