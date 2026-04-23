Kompany, lanzado y con armas suficientes para lograr el triplete con el Bayern de Múnich

El equipo alemán ya se ha proclamado campeón de la Bundesliga, a falta de cuatro jornadas para el término del campeonato, se ha clasificado a la final de la DFB-Pokal y espera al PSG de Luis Enrique en las semifinales de la UEFA Champions League con una plantilla con efectivos de gran calidad para ganarlo todo

El Bayern de Múnich está a falta de cuatro partidos de conseguir el triplete esta temporada. Los de Vincent Kompany han demostrado un dominio total en la Bundesliga, ganándola a falta de cuatro jornadas para el final. Además, el equipo alemán está en la final de la DFB-Pokal y semifinales de la UEFA Champions League.

El equipo alemán ha ido demostrando un gran nivel a lo largo de la temporada, en la que es la segunda con Vincent Kompany al frente del club. Por ello, la exigencia es máxima para un equipo que lo tiene todo a placer para, como mínimo, ganar también la DFB-Pokal, dónde se enfrentarán en la final al Stuttgart y Friburgo. La plantilla del Bayern de Múnich invita a pensar que estos jugadores pueden alzar la gloria esta campaña logrando el triplete.

La Bundesliga, 'sin rival' para el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich ha ganado un nuevo trofeo de la Bundesliga y ya van 35. El triunfo de los de Kompany frente al Stuttgart le dio el campeonato a un equipo que supera al segundo, el Borussia Dortmund, por 15 puntos. La máquina que ha formado el entrenador belga es total, firmando un total de 109 goles, a falta de cuatro jornadas para el final.

El dominio es claro en un equipo que, además, es el que menos tantos ha encajado en lo que lleva de temporada, con 29, seguido del Borussia Dortmund, que lleva 31 recibidos en la Bundesliga. La diferencia de nivel en la Bundesliga obliga prácticamente al Bayern de Múnich a alzarse con el trofeo esta temporada, sin dejar atrás a otros como el Bayer Leverkusen, que se alzó con el mismo en la temporada 2023/2024.

La lesión de Gnabry no es excusa para ganar la Copa y la UEFA Champions League

Kompany cuenta con una exigencia aún mayor debido al nivel de plantilla que cuenta en el Bayern de Múnich. La lesión de Gnabry, que le deja incluso fuera del Mundial, no le impide poder soñar con los retos que se le presentan en esta recta final de temporada. El entrenador belga, de hecho, viene de recuperar a Musiala, que sufrió una luxación de tobillo y fractura de peroné, que le tuvo apartado desde el pasado mes de octubre.

Pocas excusas tendrá un Vincent Kompany, para alzarse con el triplete, ya que cuenta con uno de los mejores Harry Kane que se recuerda en su carrera, ya que ha logrado hasta 51 goles esta temporada entre todas las competiciones. Pocas excusas tendrá un entrenador que vio como Neuer salvó al Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de UEFA Champions League ante el Real Madrid, con una actuación que le otorgó el MVP.

El PSG de Luis Enrique, 'penúltimo' gran desafío para Kompany esta temporada

Más allá de la final de la DFB-Pokal contra el Stuttgart o Fribugo, Kompany tendrá un nuevo reto por delante que será el de eliminar al PSG en semifinales de UEFA Champions League. Los de Luis Enrique son uno de los favoritos para volver a levantar la Copa de Europa, pero el Bayern de Múnich viene con buenas sensaciones tras dejar atrás al Real Madrid en cuartos.

Los alemanes cuentan con armas suficientes para evitar que los parisinos revaliden el título. El PSG de Luis Enrique es el 'penúltimo' desafío del Bayern de Múnich esta temporada, antes de poder llegar a la gran final de Budapest, dónde esperará el Atlético de Madrid o el Arsenal. Kompany tiene en su camino poder llevar al equipo alemán a la cima de la UEFA Champions League.

El nivel de Michael Olise invita a soñar con el triplete en el Bayern de Múnich

Uno de los jugadores que ha dado un paso adelante, más allá de un Neuer que deja la puerta abierta a su continuidad en el Bayern, es Michael Olise. El extremo francés ya ha igualado los 28 goles que firmó la pasada temporada en la Bundesliga, logrando una asistencia más, en seis partidos menos con respecto a la 2024/2025.

El nivel de Michael Olise en las grandes citas es otra de los argumentos para que desde Múnich sueñen con sumar la DFB-Pokal y la UEFA Champions League a la Bundesliga ya conquistada. El francés fue un dolor de muelas en la eliminatoria contra el Real Madrid, tanto para Carreras, principalmente, en la ida, como en la vuelta con Ferland Mendy como el elegido en el lateral izquierdo.