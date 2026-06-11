El PSG prepara un golpe por Michael Olise ante un Bayern que no quiere ni escuchar

El campeón de la Champions League sueña con el extremo francés tras su explosión en Múnich, pero el club bávaro considera intransferible a una de las grandes estrellas del Mundial 2026

Michael Olise se ha convertido en uno de esos futbolistas que cambian el mercado sin necesidad de levantar demasiado la voz. Dos años después de su llegada al Bayern de Múnich, el extremo francés ha pasado de promesa cara a jugador diferencial, con una producción ofensiva que ya le coloca entre los nombres más vigilados de Europa.

El PSG, según informa L’Équipe, quiere aprovechar su nueva posición de fuerza tras conquistar la Champions League para intentar una operación de enorme impacto. El problema es evidente: en Múnich no contemplan desprenderse de Olise, atado hasta 2029 y convertido en una pieza central del proyecto de Vincent Kompany.

Michael Olise dispara el deseo del PSG de Luis Enrique

El interés del PSG no nace de forma repentina. Olise ya fue un problema directo para el equipo de Luis Enrique en la Champions, especialmente en sus duelos con Nuno Mendes, uno de los laterales más físicos y completos de Europa.

El francés no solo regatea. Decide. Recibe por dentro, se orienta con una pausa impropia para un extremo tan explosivo y encuentra ventajas donde otros solo ven un uno contra uno. Esa mezcla de calma, zurda y producción explica por qué París lo mira como algo más que un refuerzo.

El PSG lleva tiempo intentando alejarse del viejo modelo de estrellas aisladas. Luis Enrique ha construido un equipo más coral, con presión, movilidad y mucha actividad sin balón. Olise encajaría precisamente ahí: no como capricho de mercado, sino como pieza para elevar todavía más el techo competitivo del campeón de Europa.

El Bayern de Múnich blinda a Olise hasta 2029

La postura del Bayern es firme. Olise tiene contrato hasta junio de 2029 y en el Allianz Arena lo consideran un jugador de presente y de futuro. No es un perfil que el club haya fichado para especular, sino para construir una nueva etapa ofensiva.

Su evolución ha sido fulgurante. Llegó desde el Crystal Palace en 2024, después de consolidarse en la Premier League, y en Múnich ha multiplicado su impacto. En dos temporadas ha acumulado cifras de estrella: 107 partidos, 42 goles y 46 asistencias en dos temporadas, para un jugador de 24 años.

El Bayern sabe que pocos jugadores combinan edad, rendimiento, contrato largo y margen de mejora como Olise. Por eso cualquier intento del PSG chocará con una resistencia enorme. En Alemania no lo ven como una venta posible, sino como una declaración de estatus: si el Bayern quiere seguir siendo un destino final, no puede vender a su mejor talento al primer gigante que llame.

Michael Olise aparece en el escaparate del PSG

La información de L’Équipe tiene otro matiz interesante: el PSG vuelve a sentirse atractivo en el mercado. Después de años en los que París necesitaba convencer a ciertos perfiles, la conquista europea y la estabilidad del proyecto de Luis Enrique han cambiado la percepción.

Olise ya rechazó en su día otros caminos para elegir el Bayern. Ahora, el contexto es diferente. El PSG no vende solo dinero, sino un proyecto ganador, una idea reconocible y un vestuario que ha demostrado poder competir sin depender de una única figura.

Aun así, entre querer a Olise y ficharlo hay un mundo. El Bayern no necesita vender, el jugador está en plena explosión y un Mundial brillante con Francia podría disparar todavía más su valor. En el mercado actual, una cifra cercana a los 150 millones de euros no sonaría descabellada si algún club quisiera forzar una conversación.

Francia puede convertir a Olise en una operación imposible

El Mundial 2026 puede ser el verdadero acelerador de esta historia. Olise llega a la cita con Francia en plena madurez competitiva, con 24 años y con la sensación de que todavía no ha tocado techo. Si firma un gran torneo, su nombre dejará de ser una prioridad de scouting para convertirse en una operación primordial para media Europa.

Ese es el gran riesgo para el PSG y para cualquier pretendiente. El precio de Olise ya es altísimo. Si además se convierte en una de las caras de Francia en el Mundial, el Bayern tendrá todavía más argumentos para cerrar la puerta o elevar cualquier negociación a una cifra prácticamente prohibitiva.

Real Madrid, Premier League y PSG miran al mismo jugador

El PSG no es el único club que observa. En Inglaterra, varios grandes siguen viendo a Olise como un talento que se escapó de la Premier demasiado pronto. Su pasado en academias inglesas, su etapa en Reading y su explosión en Crystal Palace mantienen viva esa conexión.

También se ha hablado del Real Madrid, aunque el club blanco no parece haber avanzado de forma concreta por el extremo. En cualquier caso, que su nombre aparezca alrededor de Madrid, PSG y Premier League confirma el nivel de mercado en el que se mueve.

Olise pertenece ya a una categoría muy concreta: jugadores por los que casi todos preguntarían, pero que casi nadie puede pagar. Y los pocos clubes que pueden hacerlo tienen enfrente a un Bayern decidido a no vender.

Vincent Kompany no quiere perder a su futbolista más desequilibrante

Para Vincent Kompany, la continuidad de Olise es una cuestión deportiva esencial. El extremo no solo produce números. Cambia el comportamiento del rival. Obliga al lateral a quedarse más bajo, atrae ayudas, libera espacios interiores y mejora al equipo incluso cuando no participa directamente en el gol.

Ese tipo de jugador no se sustituye con facilidad. El Bayern podría ingresar una cantidad enorme, pero encontrar otro atacante con esa zurda, esa edad y ese impacto sería casi imposible sin gastar una cifra similar.

Además, Olise representa algo que el club bávaro necesita cuidar: la sensación de que Múnich no es un trampolín, sino una cima. Si el Bayern vende a su estrella de 24 años después de dos temporadas brillantes, enviaría un mensaje peligroso al mercado.