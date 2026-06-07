El PSG no da lugar a negociar con Florentino: Vitinha y Joao Neves no se venden

Nasser Al-Khleaifi ha trasladado de manera informal al Real Madrid que ninguna de sus estrellas está a la venta; la oferta de 150 millones de euros que prepara el mandamás madridista si gana las elecciones tendrá que ser para otro jugador

La promesa electoral lanzada por Florentino Pérez en su intervención en 'Horizonte' ha sido interpretada como una amenaza en París, provocando además un auténtico terremoto en el mercado europeo. El presidente del Real Madrid aseguró en su entrevista con Iker Jiménez que, si resulta reelegido presidente, acometerá un fichaje de 150 millones de euros por una estrella de primer nivel de un club de la Champions League. No dio nombres, pero sí pistas suficientes para que las especulaciones se disparasen de inmediato.

Las cábalas llevaron rápidamente la mirada hacia la capital de Francia. Por edad, nivel, proyección, encaje futbolístico, y porque se ha comenzado a especular en los círculos cercanos al mandamás merengue, los nombres de Vitinha y Joao Neves aparecen en todas las quinielas.

Se trata de dos futbolistas que responden exactamente a una de las grandes necesidades deportivas del Real Madrid ya que es de imperioso mandato reforzar el centro del campo y hacerlo además con talento, personalidad y capacidad para asumir el mando del juego durante la próxima década. Ambos tienen un valor de mercado similar situado en 140 millones de euros, según Transfermarkt. Sin embargo, la respuesta del Paris Saint-Germain no ha tardado en llegar. Y ha sido tan rápida como contundente.

Según informa Fabrizio Romano, el club parisino ha trasladado de manera informal al Real Madrid que ni Vitinha ni Joao Neves están en venta. Ni por 150 millones de euros ni por una cifra superior. Simplemente no negocia.

El PSG ya no necesita vender

El PSG ha encontrado por fin la línea a seguir con dos Champions consecutivas. Su situación es muy distinta a la de hace unos años, cuando las probaturas eran constantes con multitud de fichajes que propiciaban numerosas salidas. Ahora el PSG tiene su proyecto construido, y aunque su capacidad económica la permite reforzarse a golpe de talonario, ha consolidado una estructura sólida, equilibrada y competitiva. La conquista de las dos 'Orejonas' ha reforzado todavía más la convicción de una dirección deportiva que considera que ha encontrado la fórmula adecuada.

Luis Enrique, Luis Campos y Nasser Al-Khelaïfi comparten esa misma hoja de ruta y han dejado claro que se debe mantener intacto el bloque campeón y seguir incorporando piezas diferenciales que permitan prolongar la hegemonía parisina en Europa. Dentro de ese proyecto, tanto Vitinha como Joao Neves son pilares fundamentales.

El primero se ha convertido en el cerebro del equipo. El futbolista que marca el ritmo, organiza la circulación y conecta todas las fases del juego. El segundo representa energía, presión, recorrido y una capacidad competitiva impropia de su edad. Juntos forman una de las parejas de centrocampistas más cotizadas del continente. Por eso, en París no contemplan ninguna operación que implique la salida de cualquiera de los dos.

Un mensaje directo a Florentino

Más allá del aspecto económico, la respuesta del PSG es un aviso a navegantes, sobre todo para barcos que provengan del Bernabéu. En la capital francesa interpretan que el anuncio del presidente del Real Madrid ha abierto inevitablemente una ola de especulaciones sobre algunos de los grandes nombres del fútbol europeo y ha querido cortar cualquier rumor antes de que tome vuelo en las próximas horas, especialmente si Florentino es reelegido presidente.

Al-Khelaifi ha hecho ver al Real Madrid que puede preparar una oferta histórica, pero que puede ahorrarse dispendios en sus jugadores porque ni siquiera se sentará a negociar. La postura encaja además con la filosofía que ha implantado el presidente del PSG tras la salida de Kylian Mbappé. La prioridad es conservar a los mejores futbolistas y seguir construyendo un proyecto dominador en Europa. Por ese motivo, las puertas están cerradas para cualquiera de los jugadores que Florentino pueda marcar como objetivos estratégicos dentro del vestuario de Luis Enrique.

El Real Madrid deberá buscar alternativas

La realidad es que Florentino Pérez nunca acostumbra a lanzar mensajes sin tener trabajo adelantado. Cuando habla de una gran operación es porque previamente ha tenido conversaciones y ha barajado nombres y posibles alternativas.

En la órbita madridista han aparecido nombres como Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué, Enzo Fernández o Michael Olise. Algunos responden a necesidades futbolísticas concretas y otros representan el clásico fichaje galáctico capaz de generar ilusión dentro y fuera del terreno de juego. Ahora, con el PSG cerrando la puerta a sus dos centrocampistas portugueses, el abanico de opciones se reduce.

Michael Olise emerge como la gran prioridad

De esta forma, las miradas se dirigen ahora a Múnich. Primero se filtró que el jugador que tiene Florentino en la cabeza no es Harry Kane. Ahora toma más fuerza que nunca que se trataría de su compañero Michael Olise. El extremo francés del Bayern de Múnich sí estaría dispuesto a jugar en el Real Madrid y encaja perfectamente en el perfil descrito por Pérez por juventud, talento diferencial, estrella de un equipo de Champions League y gran referente del fútbol mundial en la actualidad.

Según publica The Telegraph, el mandamás madridista tendría preparada una oferta cercana a los 150 millones de euros por el internacional francés si obtiene el respaldo de los socios en las elecciones. La operación tampoco se presenta sencilla. Desde Múnich han transmitido públicamente que Olise es intransferible. Sin embargo, a diferencia del PSG, el Bayern sí es un club que históricamente ha escuchado ofertas cuando las cifras alcanzan niveles estratosféricos.