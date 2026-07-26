Arbeloa tropieza en su estreno con el Fulham y ya mira al Real Madrid para reforzarse

El técnico español ha debutado al mando del banquillo del Fulham, pero se ha llevado una inesperada derrota contra un equipo de la segunda división inglesa, por lo que toma fuerza la operación por el fichaje de Gonzalo García

Las pretemporadas ya han comenzado y estos días se están celebrando múltiples partidos amistosos como entrenamiento de cara al próximo curso. Mirando a la Premier League, este domingo ha sido el debut de Álvaro Arbeloa como técnico en esta liga, cogiendo las riendas del Fulham FC después de poner fin a su etapa en el Real Madrid.

Su inicio al frente del club inglés no ha sido el esperado, con una primera derrota en estos amistosos de pretemporada. El Fulham ha caído derrotado por 0-2 frente al Norwich City, un equipo de menos categoría, en un choque que se ha disputado a puerta cerrada en Motspur Park. El equipo londinense ha dejado muchas dudas, por lo que Arbeloa insiste en mirar al mercado de fichajes para reforzarse, concretamente apuntando al Real Madrid.

Tropiezo de Arbeloa en su debut con el Fulham

El ex jugador español ha comenzado una nueva época como entrenador, cogiendo las riendas de un club de la Premier League. Pero su debut ha sido amargado, con una derrota en su primer enfrentamiento de pretemporada, en la que el juego del equipo londinense ha sido muy flojo, especialmente teniendo en cuenta que su rival ha sido Norwich City, que compite en la segunda división inglesa.

El Nowwich ha sido más efectivo en este partido, llevándose la victoria gracias a un gol de Anis Ben Slimane, que abrió el marcador antes del descanso, y otro tanto de Harry Darling, que sentenció la derrota de Arbeloa en su estreno como entrenador del Fulham. La parte positiva es que ha podido dar minutos a 22 jugadores, probando posiciones y combinaciones diferentes, aunque a la espera de incorporar jugadores en el mercado de fichajes.

Arbeloa persigue el fichaje de Gonzalo García para su nueva etapa como entrenador del Fulham

Este primer partido ha sido flojo para lo que se espera del décimo clasificado de la Premier League, por lo que el Fulham acelerará sus movimientos en el marcado de fichajes. Desde la llegada de Arbeloa, tienen a Gonzalo García en el radar, pero ahora se han decidido a presentar una oferta al Real Madrid por hacerse con los servicios del joven delantero, tal y como adelanta Matteo Moretto, periodista experto en el mercado de fichajes.

El canterano madridista de 22 años es prioridad para el nuevo entrenador, pero su futuro está pendiente de la decisión que tome Mourinho. El técnico portugués le está probando en la pretemporada para decidir si cuenta con él o no para la próxima temporada, por lo que el club blanco tomará una decisión, si lo vende o no, en función de los planes de Mourinho.