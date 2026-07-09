Mourinho pide espacio para sus fichajes y Arbeloa se convierte en el aliado inesperado del Real Madrid

El club blanco necesita liberar fichas y dar salida a jugadores para poder perseguir los fichajes que Mourinho pone sobre la mesa, con un nuevo nombre en el radar, y Álvaro Arbeloa puede ser clave gracias a sus intenciones de fichaje para su nuevo proyecto en el Fullham

José Mourinho quiere revolucionar el Real Madrid en esta segunda etapa. Para ello quiere coger las riendas de la planificación deportiva y poner diferentes futbolistas sobre la mesa que quiere que el club fiche para mejorar la plantilla y volver a pelear por títulos. Sin embargo, tras anunciar las incorporaciones de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva, el portugués aún tiene varios nombres que quiere incorporar a su equipo.

El problema es que el Madrid tiene que liberar fichas, por lo que necesita dar salida a jugadores y así ajustar la masa salarial para incorporar a otros a sus filas. Una vez confirmada la marcha de Fran García, que ya posa como nuevo jugador del Real Betis, aún quieren vender a más jugadores. Aquí es dónde aparece Álvaro Arbeloa, que un mes después de acabar su aventura como director del banquillo del Santiago Bernabéu ahora se postula como un aliado de su ex equipo.

Álvaro Arbeloa quiere llevarse a Gonzalo García al Fullham

El técnico salmantino acaba de aterrizar en el Fullham para comenzar una nueva etapa al frente de los banquillos, estrenándose en la Premier. Para seguir progresando en su carrera como entrenador busca fichajes para mejorar su plantilla, y se fija en el Real Madrid. El ex DT del equipo que dirige Florentino Pérez puede ser el responsable de una de las salidas que el club tiene clara, la de Gonzalo García.

A pesar de haber rendido bien en los pocos minutos que ha competido esta temporada, el canterano madrileño no tiene hueco en el primer equipo. Pero Arbeloa, que es consciente de su efectividad y quién fue uno de sus jugadores estrella en su etapa en el Castilla, quiere fichar a Gonzalo como refuerzo de garantías para el Fullham. Además, también ha preguntado por Franco Mastantuono para llevarlo a la Premier, aunque esta operación es más complicada ya que el Madrid espera una cesión.

Mourinho estudia nuevos fichajes para el Real Madrid y propone a Scott McTominay

A la espera de comprobar si habrá más salidas este verano, el ya nuevo entrenador del Real Madrid sigue proponiendo fichajes que le resultan muy atractivos para fortalecer al equipo. Su objetivo principal es un central y su jugador favorito para ocupar esta posición es Alessandro Bastoni, del Inter de Milan, que a sus 27 años ya se ha convertido en un referente en la Serie A, muy bueno también al ataque.

Por otra parte, el último nombre que ha mencionado Mourinho ha sido el de Scott McTominay, tal y como adelantan en la prensa italiana. El centrocampista ya coincidió con el portugués durante su etapa en el Manchester United y por ello quiere recuperarlo. La oferta que barajan, aunque aún no han hecho puesto, es de 40 millones de euros, pero el Nápoles ya ha rechazado ofertas de otros clubes.