Arbeloa se fija en Mastantuono para su Fulham

Los ingleses se interesan en el joven jugador argentino para intentar hacerse con sus servicios bajo la fórmula de una cesión

La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo del Fulham ha abierto la puerta a que el conjunto inglés se interese por algunos futbolistas del Real Madrid que su nuevo técnico conoce a la perfección de su reciente etapa en el banquillo madridista. Uno de ellos es Franco Mastantuono, el joven jugador argentino de 18 años.

De esta forma el Fulham, según la BBC, se ha interesado por Mastantuono por recomendación de Arbeloa. La idea de los ingleses es poder hacerse con los servicios del argentino bajo la fórmula de una cesión. No será fácil en cualquier caso, dado que son muchos los pretendientes del atacante del Real Madrid.

La competencia en el Real Madrid podría facilitar una salida de Franco Mastantuono

Firmado por la entidad madridista el pasado verano a cambio de más de 60 millones de euros pagados a River Plate, Mastantuono sigue siendo una apuesta de Real Madrid. Cierto es que la competencia en el equipo que adiestrará Jose Mourinho en el radio de acción del argentino, con por ejemplo la llegada de b podrían plantear una cesión.

La primera temporada de Mastantuono en el Real Madrid no fue fácil. El equipo vivió un año convulso, sin títulos y con Xabi Alonso primero en el banquillo y luego Álvaro Arbeloa. Precisamente este segundo es el gran valedor para que el extremo pueda acabar recalando en el Fulhmam en calidad de cedido.

Fueron 35 los partidos en los que participó el año pasado Mastantuono con el Real Madrid. En 17 de años fue titular para un total de 1.484 minutos, tres goles y una asistencia repartidos entre las distintas competiciones oficiales. Con cinco años más de contrato con el club del Santiago Bernabéu, una cesión podría entenderse como ideal para que el jugador adquiriera protagonismo y experiencia en Europa.

Otros nombres por los que se interesó el Fulham de Álvaro Arbeloa

El de Franco Mastantuono no ha sido el único nombre del Real Madrid que se relacionó con el club inglés. Otro de ellos es Gonzalo García, delantero madridista que también conoce bien Arbeloa, tanto del primer equipo como de la cantera. Tampoco es fácil en este caso, dado que el atacante en principio realizará la pretemporada a las órdenes de Jose Mourinho que será el que decida sobre el joven jugador.

Aquí la competencia, en caso de que Gonzalo decidiera salir, también sería alta. Se trata de un delantero cotizado pese a que no ha podido contar con regularidad en el Real Madrid. Otro futbolista realizado con el interés del Fulham era Fran García, aunque el lateral izquierdo finalmente recalará en el Real Betis.

En todo caso Arbeloa está atento a las posibles salidas del Real Madrid para intentar pescar en una plantilla que sabe de primera mano lo que le puede ofrecer cada uno de los futbolistas. Además no hay que olvidar que el equipo madridista necesita aligerar su plantilla, demasiado amplia en estos momentos. Unos movimientos necesarios para las nuevas posibles llegadas al Santiago Bernabéu.