El Real Madrid cierra filas con Mbappé tras los ataques racistas de la senadora paraguaya

El club blanco se posiciona públicamente en defensa de su estrella con un contundente comunicado en el que condena y lamenta las manifestaciones de Celeste Amarilla, uniéndose al clamor popular del mundo del fútbol y a la denuncia que hará efectiva la Federación Francesa de Fútbol contra ella por un delito de odio

El Real Madrid ha tomado la palabra para salir en defensa de Kylian Mbappé. El club blanco ha emitido este martes un comunicado oficial para mostrar su "más rotundo rechazo" a unas declaraciones que considera racistas y xenófobas realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el delantero francés tras el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay.

La entidad madridista se suma así a las numerosas muestras de apoyo que ha recibido el ariete galo en las últimas horas después de que la polémica trascendiera el ámbito deportivo y llegara incluso a las instituciones francesas.

El Real Madrid condena las declaraciones

El club presidido por Florentino Pérez difundió un comunicado oficial en el que respalda sin fisuras a su futbolista y condena el contenido de los mensajes publicados por la parlamentaria paraguaya.

Comunicado íntegro del Real Madrid:

"El Real Madrid C. F. quiere manifestar su más rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones, que son impropias de una representante política, y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé, que es referente para millones de personas, y especialmente para los niños y niñas de todo el mundo.

Estos comportamientos que incitan al odio no deben tener cabida en la sociedad. El fútbol y el deporte son escenarios para la igualdad y la solidaridad, y el Real Madrid seguirá trabajando para que el racismo, la xenofobia y la violencia sean erradicadas para siempre".

El origen de la polémica

Todo comenzó tras la victoria de Francia por 1-0 frente a selección de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. El único tanto del encuentro llegó desde el punto de penalti, transformado por Mbappé, certificando la clasificación del conjunto francés.

Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó varios mensajes en la red social X cargados de insultos racistas y xenófobos contra el delantero madridista, utilizando expresiones ofensivas sobre su origen y su condición de ciudadano francés.

"Este bruto ni siquiera ha aprendido a escribir. En lugar de leche materna, creció chupando cocos, y las criaturas más educadas que jamás escuchó fueron chimpancés. Deberías haberle hecho un dedo medio, Orlando Gill (portero de Paraguay). Un camerunés colonizado, haciéndose pasar por francés, resentido, recién rico, arrogante y feo. Estaba nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. Ni siquiera lograron marcar un solo gol, hasta que tuvieron suerte con un penal. Lo único que muchos de nosotros le reprochamos al equipo es no haberle dado una bofetada de lleno al final del partido. Ni siquiera soy fanática del fútbol", son algunas de las frases publicadas por esta representante política sudamericana.

Las publicaciones provocaron una inmediata oleada de críticas y una rápida reacción del propio Mbappé, que respondió públicamente calificando a la senadora de "mujer despreciable e indigna de su cargo" y asegurando que "nunca permitirá que personas como ella propaguen el odio y el racismo por todo el mundo".

Francia cierra filas con su capitán

La controversia no tardó en adquirir dimensión internacional. La Federación Francesa de Fútbol anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía al considerar que los mensajes pueden constituir un delito de odio.

Además, el presidente francés Emmanuel Macron mostró públicamente su respaldo a Mbappé, mientras que la ministra de Deportes francesa también condenó unas declaraciones calificadas de "escandalosas". Paralelamente, tanto la Presidencia como la Cancillería paraguayas se desmarcaron de las palabras de Amarilla, subrayando que correspondían exclusivamente a una opinión personal.

Amarilla mantiene el pulso

Lejos de rebajar la tensión, la senadora volvió a pronunciarse este martes mediante una extensa carta dirigida al futbolista. En ella aseguró haberse excedido "en el calor del momento", aunque reclamó igualmente una disculpa pública por parte de Mbappé.

Posteriormente endureció nuevamente su discurso durante una comparecencia desde el Senado paraguayo, donde denunció una supuesta injerencia de la FIFA, acusó al organismo de querer influir en la política paraguaya e incluso amenazó con emprender acciones legales contra el delantero francés.

El Real Madrid, tajante en la defensa de sus estrellas

No es la primera vez que el Real Madrid responde institucionalmente ante episodios de racismo sufridos por integrantes de su plantilla. En los últimos años el club ya actuó con firmeza en la defensa de Vinícius Júnior, víctima de numerosos insultos racistas tanto en estadios españoles como internacionales.

Ahora ha hecho lo propio con Mbappé, reafirmando su compromiso contra cualquier manifestación de odio y dejando claro que considera inadmisibles este tipo de declaraciones, especialmente cuando proceden de una representante pública.