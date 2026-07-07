Los cinco jugadores que entran en su último año de contrato en el Real Madrid: de Vinicius a Courtois

El extremo brasileño y el portero belga son los casos más sensibles por la importancia que tienen en el equipo madridista en las últimas temporadas

El Real Madrid planifica la próxima temporada con movimientos de fichajes que le han convertido en uno de los equipos más activos en este mercado. Todo, eso sí, sin perder de vista el medio plazo, que señala que hasta cinco futbolistas de la plantilla madridista, algunos de mucho peso, entran en su último año de contrato.

De esta forma Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Brahim Díaz, Fran García y Antonio Rüdiger son los jugadores del Real Madrid que tienen firmado hasta el verano de 2027. Durante los próximos meses podría quedar resueltos sus futuros, en algunos casos con renovaciones en otros con salidas de la entidad.

El peliagudo caso de Vinicius Junior

Sin duda el de Vinicius es uno de los dos nombres propios de esta lista de máximo interés para el Real Madrid. El brasileño, que acababa su participación en el Mundial hace unos días, es un futbolista muy cotizado en el mercado. El brasileño ya expresó públicamente su deseo de continuar en el club madridista, también mostró su predisposición a que lo haga Florentino Pérez. Sin embargo, la renovación sigue siendo una incógnita y no es un futbolista cualquiera.

Después de un año complicado para Vinicius en el Real Madrid, sin títulos y sin que ofreciera su mejor versión como en temporadas atrás, la llegada de Jose Mourinho abre un nuevo escenario en el que habrá que ver cuál es su rol. Mientras tanto, los potentes equipos árabes, en lo económico, y clubes europeos de postín como el Bayern de Múnich, el PSG o algunos de la Premier League no pierden ojo por si pudieran hacerse con el extremo de 25 años.

El deseo de Courtois de retirarse en el Real Madrid y la opción de hacer caja por Brahim Díaz

Otro futbolista capital que acaba contrato con el Real Madrid el verano que viene es Courtois. El meta expresaba hace unos días su sueño de acabar su carrera en el club blanco. Una aspiración manifestada desde el Mundial donde sigue demostrando sus cualidades con la selección de Bélgica. Su renovación con el club blanco presenta menos aristas que la de Vinicius, aunque a sus 34 años hay también quien mira en el futuro más allá de Courtois.

También está en el Mundial Brahim Díaz, que como Courtois estará en los cuartos de final. El extremo está siendo pieza clave en la selección de Marruecos y eso siempre es un escaparate. El atacante tiene contrato hasta el verano de 2027, aunque habrá que ver qué planes tiene Mourinho con el jugador. Podría ser uno de los candidatos para que el Real Madrid hiciera caja con una posible venta dado que clubes europeos de nivel lo sigue. Si no el club blanco debería renovarlo para que no se marche libre el año que viene.

Menos urgencias aparecen con Rüdiger, quien recientemente renovaba con el Real Madrid por una temporada. A sus 33 años, el rendimiento del central alemán marcará su permanencia o no más allá del próximo verano. El quinto elemento en esta lista es Fran García quien, con la llegada de Marc Cucurella, es firme candidato a salir ante la superpoblación de laterales izquierdos. El Real Betis se ha interesado firmemente por sus servicios.