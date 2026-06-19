El sueño de Courtois de acabar su carrera en el Real Madrid

El portero, que se encuentra con la selección de Bélgica en el Mundial, entra en su último año de contrato con la entidad madridista sin que haya aún noticias de su renovación

A Thibaut Courtois le resta un año más de contrato con el Real Madrid, aunque el portero belga tiene claro que su objetivo es seguir vestido de blanco. Incluso ha mirado más allá para manifestar que su deseo es terminar su carrera en el equipo del Santiago Bernabéu. Toda una declaración de intenciones del guardameta.

Courtois, desde la concentración de Bélgica en el Mundial, ha hablado de su futuro. "Para mí, el Genk es un capítulo cerrado como jugador. Creo que jugué un año bonito allí. Genk tiene jóvenes guardametas potentes, así que no creo que, como jugador, tenga que volver allí. Si puedo terminar mi carrera en el Real Madrid, ese sería mi sueño y mi objetivo. Veremos qué pasa en los próximos años", ha manifestado de manera clara, después de que se le preguntara por el equipo belga.

Courtois señala a Iker Casillas, junto con Edwin Van der Sar, a uno de sus referentes

A sus 34 años, Courtois ha dejado también una reflexión. "Como portero, diría que la edad ideal está entre los 29 y los 34. Me perdí un año por lesión y quizá eso pueda alargar un poco mi carrera. Me siento bien, me cuido mucho y soy un portero más completo. La experiencia también ayuda. Ya tengo muchos años en el Real Madrid detrás, con mucha presión y muchos partidos importantes. Y eso también te enseña mucho", ha comentado el belga sobre su carrera y su momento actual.

Otro asunto curioso del que ha hablado Courtois relacionado con el Real Madrid han sido sus referencias futbolísticas. Una de ellas ha sido Iker Casillas, junto con Edwin Van der Sar. "Fueron más mis referencias. Mi padre sí era muy fan de Preud’homme y me habló muchas veces de lo gran portero que fue. Yo no lo viví mucho, aunque sí he visto vídeos, y sé que es uno de los mejores porteros belgas de la historia. Pero crecí más con Iker y Edwin Van der Sar", ha reconocido el portero del Real Madrid.

Courtois suma 14 títulos con el Real Madrid, al que llegó en el verano de 2018 y con el que ha jugado 333 partidos

Guiños de Courtois al Real Madrid, con el que entra en su último año de contrato y con el que podría renovar. De momento entra en su último año de contrato y se centra en el Mundial con la selección de Bélgica que volverá a jugar este domingo, el que será su segundo partido tras empatar en el primero frente a Egipto.

Los números de Courtois con el Real Madrid son realmente impresionantes. Tras firmar por la entidad del Santiago Bernabéu en el verano de 2018 procedente del Chelsea a cambio de 35 millones de euros, el belga ha dejado su sello y ha sido uno de los pilares del equipo blanco en todo este tiempo. Son un total 333 encuentros los que ha disputado con el Real Madrid en los que ha dejado su portería a cero en 129.

También es potente el palmarés de Courtois en el Real Madrid con 14 títulos. Suma 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.