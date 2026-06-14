Seis temporadas y 60 millones de euros: la contundente apuesta del Real Madrid para fichar a Cucurella

La entidad madridista hace una importante inversión para hacerse con el futbolista del Chelsea y adelantar así al Atlético de Madrid y Barcelona que también lo pretendían

La entrada en escena del Real Madrid para fichar a Marc Cucurella ha sido fuerte y le ha valido al equipo blanco para adelantar al Atlético de Madrid y FC Barcelona, quienes pujaban desde hace tiempo por hacerse con los servicios del jugador del Chelsea que estos días disputará el Mundial con la selección española. La entidad madridista ha apostado con fuerza en lo económico para darle a Jose Mourinho un lateral izquierdo de máximas garantías.

El acuerdo verbal, según el periodista Fabrizio Romano, incluye a las tres partes. Esto es Chelsea, Cucurella y Real Madrid. Los blancos le han ofrecido un contrato largo de seis temporadas al catalán, quien aún estaba vinculado hasta el verano de 2028 a los londinenses. El lateral izquierdo, de 27 años, tendría así una larga vinculación con los del Santiago Bernabéu.

La llegada de Cucurella al Real Madrid se produce por un montante de 60 millones de euros para que el jugador deje el Chelsea, que iniciará un cambio de ciclo con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, y regrese a la competición española seis años después. Un rápido movimiento de la entidad presidida por Florentino Pérez, como sucedió con Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Superpoblación en el lateral izquierdo del Real Madrid

La incorporación de Marc Cucurella al Real Madrid supone que la entidad blanca debe despejar su carril zurdo donde existe superpoblación. Álvaro Carreras, firmado el pasado verano procedente del Benfica, Fran García y Ferland Mendy son los inquilinos. Ninguno de ellos, salvo el francés cuando le han respetado las lesiones, ha encontrado la regularidad ni ha mostrado la solvencia demandada por los blancos. De ahí que el club que preside Florentino Pérez haya apostado por Cucurella para la nueva llegada de Jose Mourinho.

Los primeros movimientos del Real Madrid señalan al deseo de apuntalar la zona defensiva para la temporada que viene. Dumfries para el lateral derecho, Konaté para el eje central y Cucurella para el flanco izquierdo. Desde atrás quiere comenzar a construir el nuevo proyecto que dirigirá desde el banquillo Jose Mourinho y que quiere poner fin a las dos temporadas sin levantar un título de los blancos.

Marc Cucurella, concentrado en el Mundial con España

Todo apunta a que habrá que esperar aún para que se haga pública la contratación de Cucurella por el Real Madrid. El futbolista se encuentra concentrado con la selección española para la disputa de un Mundial, que en el caso de los de Luis de la Fuente arranca este lunes con el primer partido contra Cabo Verde (18.30 horas).

El lateral izquierdo ya fue fundamental hace dos años cuando España conquistó la Eurocopa en Alemania. De hecho Cucurella fue uno de los jugadores más destacados del combinado nacional y del torneo. Ahora quiere hacer lo propio en el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. A sus 27 años sabe que está ante una gran oportunidad con la selección que está considerada una de las favoritas al título.